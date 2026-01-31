台灣統一發票真的連外國人都能中獎！一名韓國網友在Threads分享，自己使用台灣載具時意外發現發票中獎500元，驚喜地發文提醒外國旅客，在台灣消費拿到的發票千萬要收好。貼文引發台灣網友羨慕熱議，「韓國人都中獎了，我已經一年都沒中獎了」、「我怎麼比韓國人運氣還差」。財政部台北國稅局也說明外國旅客發票中獎規則，外籍人士若中獎，可憑護照或居留證等身分證明領獎，但若該消費已辦理外籍旅客退稅，則不得再領取中獎獎金。
韓國人中獎台灣發票！登載具爽領500元：旅遊記得收好
一名韓國網友近日在Threads發文分享，透露自己在整理台灣載具時，意外發現有一張發票中獎500元，讓他又驚又喜，直呼：「快檢查一下你在台灣購物拿到的發票，如果你在台灣旅行，最好把他們收集起來。」
貼文曝光後，立即引來4000多人按讚，不少台灣網友看了又羨慕又崩潰，紛紛留言表示，「韓國人都中了，我已經槓龜2次了」、「一個外國人中一次比我3期還多，我要鬧了」、「甚至是中500，我每次好不容易中獎也不過200塊」、「我怎麼比韓國人運氣還差」、「我三期沒中了，破防」、「我一百塊都沒中，你太幸運了」。
也有人指出，許多外國旅客其實不知道台灣發票可以對獎，「不少外國人還是不知道，不過我有外國朋友發票中獎，我幫他換再轉給他。」至於為何身為韓國人的原PO能使用台灣載具，他也在留言中說明，因為自己擁有台灣手機門號，因此可以正常申辦載具，而這張幸運中獎的發票，是在台灣一家韓國餐廳用餐時取得。
外國人發票中獎怎麼領獎？國稅局解答了
那麼外國人若真的中了台灣統一發票，該如何領獎？財政部台北市國稅局指出，統一發票中獎人即便是外籍人士，依法同樣可以領取獎金。依據《統一發票給獎辦法》第9條規定，中獎人領獎時，需攜帶身分證明文件及中獎統一發票收執聯，前往指定的代發獎金單位填寫收據辦理。
若中獎者非本國國籍，可改以護照、居留證等其他有效身分證明文件替代國民身分證使用。國稅局也提醒，外籍人士在台灣消費時務必索取統一發票，只要符合規定並成功中獎，依然能合法領取獎金。不過，若該筆消費已依「外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法」（TRS）辦理退稅，則不得再領取發票中獎獎金。
資料來源：Threads、財政部台北國稅局
