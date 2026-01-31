我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳今（31）日舉辦兆元宴，他表示，接下來的10年內，台積電的產能可能會增加超過100%，這是在未來十年中非常實質性、重大的規模擴展，他強調，光是為了輝達，就必須增加超過一倍的產能。今日兆元宴約莫晚間9點左右結束，結束後台積電董事長魏哲家離場時，黃仁勳也親自送行，再次展現兩大半導體巨頭掌門人之間的好交情。黃仁勳在兆元宴場合上接受媒體訪問時表示，在接下來的10年內，台積電的產能可能會增加超過100%，這是在未來十年中一個極具實質性、極重大的規模擴展，他直言，這也將是人類歷史上規模最大的基礎設施投資，以及最大的基礎設施擴建。黃仁勳強調，光是為了輝達，台積電就必須增加遠超過一倍的產能。另一方面，黃仁勳提到，輝達是全球唯一一家與世界上每一家AI公司合作的公司，包括Google。他說，非常自豪能與Google合作，輝達與Google合作，與 OpenAI、Anthropic、xAI合作，世界上每一個開源模型合作。至於談到輝達自己公司，黃仁勳表示，輝達是全球唯一一家無處不在的公司，存在於每一個雲端。他直言，雖許多雲端客戶也與輝達競爭，「但沒關係。」輝達存在於每一個雲端、每一個電腦系統，「我們出現在機器人裡，也出現在汽車裡，我們的架構更靈活、更多樣化。」而且由於輝達技術步伐，創新得非常快，技術也是最便宜的，「因為最高性能意味著最低成本」，這就是輝達的優勢。