▲網友驚爆老高與小茉離婚，掀起兩派說法。（圖／翻攝自Threads）

▲老高（左）與妻子小茉一搭一唱的解說風格，深獲不少粉絲喜愛。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

擁有600萬訂閱數的YouTube頻道「老高與小茉」，去年10月因為11歲愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停更逾3個月，上個月30日，老高無預警上傳2026年首支影片，不過是以見聲不見人、純語音的方式，不同於過去夫妻一起露臉的方式，就有網友在社群Threads爆料老高與小茉離婚，引來超過330萬人關注，對此，《NOWNEWS今日新聞》傳訊息求證老高，截稿前尚未收到回應。最新影片中，老高以純語音形式開場說「好久不見」，坦言生活正逐步回歸正軌，未來將依自身節奏恢復更新，強調「彼此陪伴」是人生真諦，感動無數粉絲。影片中，僅聽見老高獨自配音，語氣較以往沉重，少了小茉熟悉的互動與笑聲，引發網友熱議，有留言直指「根本不是力氣生病，小茉有別的男人」，甚至在社群Threads爆料夫妻離婚，稱「除了力氣離世，老高還不知如何交代婚姻失敗」，這則貼文迅速吸引超過330萬人關注，議論紛紛。Threads上不少粉絲表達擔憂，「我希望這是假消息！一句好久不見就快哭了」，直至截稿，NOWnews傳訊求證老高，尚未收到回應。過往老高與小茉頻繁展現甜蜜日常，如小茉惡整老高帶錯狗仍被一眼識破，笑料百出，讓粉絲直喊「快生孩子吧」，盼見證幸福。老高去年10月發文詳述力氣確診淋巴癌，決定全心陪伴治療，暫停頻道更新，並感謝粉絲多年關愛，這次單人回歸雖然未明言小茉的近況，但影片聚焦科技話題，延續一貫風格，留言區仍以祝福為主，多數人盼望真相早日釐清。