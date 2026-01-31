我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾是媒體人的毛嘉慶加入民眾黨參選議員，卻被爆性騷。（圖／翻攝毛嘉慶臉書）

有意角逐桃園市中壢選區議員擬參選人毛嘉慶，近日遭爆涉嫌性騷擾黨內一名女神級女黨工，疑似被性騷擾的當事人日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時透露，自己對檢舉內容完全不知情。有「小草女神」外號的「咪咪」劉芩妤今晚在社群抒發心聲，她表示原本選擇沈默，卻被錯誤解讀，甚至造成外界更多誤會，因此簡單說明以正視聽，並透露「確實覺得不舒服」。劉苓妤臉書全文如下：劉芩妤是民眾之聲「民眾台八線」主持人，上月已獲台灣民眾黨提名，將在台中市西屯區參選市議員，即便選舉行程忙碌，她仍不時抽空為「民眾台八線」錄製節目，介紹民眾黨各地方民意代表。今（31）日晚間她電話受訪時表示，檢舉案發生後，黨中央第一時間就找她，她相信黨中央會妥善處置，已將來龍去脈交代清楚，也向黨中央表示自己忙著選舉，無意捲進毛嘉慶與前社發部主任張清俊的選舉紛爭。原以為事情就這樣結束，「沒想到很多人都知道當事人就是我，甚至流傳各種離譜版本」，幾經思考決定站出來，她坦言「他的行為確實讓我感到不舒服，但細節請容我保留」。