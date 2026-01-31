有意角逐桃園市中壢選區議員擬參選人毛嘉慶，近日遭爆涉嫌性騷擾黨內一名女神級女黨工，疑似被性騷擾的當事人日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時透露，自己對檢舉內容完全不知情。有「小草女神」外號的「咪咪」劉芩妤今晚在社群抒發心聲，她表示原本選擇沈默，卻被錯誤解讀，甚至造成外界更多誤會，因此簡單說明以正視聽，並透露「確實覺得不舒服」。
劉苓妤臉書全文如下：
這幾天看著外界討論得沸沸揚揚，我選擇先沈默了一陣子。
一月，似乎是個多事之秋
原以為自己向來是那個越挫越勇、樂觀開朗的「小太陽」
能對風雨一笑置之
但坦白說，面對這些紛擾與某些惡意的言語
心情難免還是受到了影響。
為了不讓沉默被錯誤解讀
造成外界更多誤會，更不願被他人「代言」
我想是時候該簡單說明，以正視聽。
首先，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私
而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。這種可能對當事人造成二次傷害的行徑
並非我們所期待的正直良善，更不是保護受害者的應有之道
其次，政治人物的私德與人品至關重要
我不願為錯誤的行為背書
也不願為了大局而掩蓋真相；
因為我認為 #誠實、 #正直 與 #善良
是民眾黨最基本的底線，不容有任何模糊空間。
這段時間，我全心投入基層，認真爭取選民認同
對於這場突如其來的紛擾，我本無意隨之起舞
但更拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點
我始終相信，民眾黨存在的價值，
在於推出更優秀、更具理想性的人選
接下來，我仍會將所有心力回歸選區與基層
繼續為更好的政治文化努力！
今天是1月的最後一天 ，我想事情該告個段落了。
芩妤加油 民眾黨加油
劉芩妤是民眾之聲「民眾台八線」主持人，上月已獲台灣民眾黨提名，將在台中市西屯區參選市議員，即便選舉行程忙碌，她仍不時抽空為「民眾台八線」錄製節目，介紹民眾黨各地方民意代表。今（31）日晚間她電話受訪時表示，檢舉案發生後，黨中央第一時間就找她，她相信黨中央會妥善處置，已將來龍去脈交代清楚，也向黨中央表示自己忙著選舉，無意捲進毛嘉慶與前社發部主任張清俊的選舉紛爭。原以為事情就這樣結束，「沒想到很多人都知道當事人就是我，甚至流傳各種離譜版本」，幾經思考決定站出來，她坦言「他的行為確實讓我感到不舒服，但細節請容我保留」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
這幾天看著外界討論得沸沸揚揚，我選擇先沈默了一陣子。
一月，似乎是個多事之秋
原以為自己向來是那個越挫越勇、樂觀開朗的「小太陽」
能對風雨一笑置之
但坦白說，面對這些紛擾與某些惡意的言語
心情難免還是受到了影響。
為了不讓沉默被錯誤解讀
造成外界更多誤會，更不願被他人「代言」
我想是時候該簡單說明，以正視聽。
首先，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私
而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。這種可能對當事人造成二次傷害的行徑
並非我們所期待的正直良善，更不是保護受害者的應有之道
其次，政治人物的私德與人品至關重要
我不願為錯誤的行為背書
也不願為了大局而掩蓋真相；
因為我認為 #誠實、 #正直 與 #善良
是民眾黨最基本的底線，不容有任何模糊空間。
這段時間，我全心投入基層，認真爭取選民認同
對於這場突如其來的紛擾，我本無意隨之起舞
但更拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點
我始終相信，民眾黨存在的價值，
在於推出更優秀、更具理想性的人選
接下來，我仍會將所有心力回歸選區與基層
繼續為更好的政治文化努力！
今天是1月的最後一天 ，我想事情該告個段落了。
芩妤加油 民眾黨加油
劉芩妤是民眾之聲「民眾台八線」主持人，上月已獲台灣民眾黨提名，將在台中市西屯區參選市議員，即便選舉行程忙碌，她仍不時抽空為「民眾台八線」錄製節目，介紹民眾黨各地方民意代表。今（31）日晚間她電話受訪時表示，檢舉案發生後，黨中央第一時間就找她，她相信黨中央會妥善處置，已將來龍去脈交代清楚，也向黨中央表示自己忙著選舉，無意捲進毛嘉慶與前社發部主任張清俊的選舉紛爭。原以為事情就這樣結束，「沒想到很多人都知道當事人就是我，甚至流傳各種離譜版本」，幾經思考決定站出來，她坦言「他的行為確實讓我感到不舒服，但細節請容我保留」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110