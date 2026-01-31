我是廣告 請繼續往下閱讀

義美小泡芙「藍莓」新口味爆紅！吃過狂讚：香氣撲鼻而來

▲義美小泡芙近期推出「藍莓果香風味」與「香焙咖啡」兩款新口味，兩款都得到大批消費者的讚美以及喜愛。（圖／翻攝自奇摩購物tw.buy.yahoo.com）

義美小泡芙「藍莓口味」真實心得曝光！老粉：不膩口、易上癮

▲實際訪問嚐鮮過義美小泡芙藍莓口味的親友，他認為藍莓口味的小泡芙相較巧克力、牛奶以及草莓等經典口味，吃起來比較不膩口，甜甜酸酸的味道又帶有水果清香，很容易吃上癮。（圖／翻攝自Threads）

義美小泡芙近期推出「藍莓果香風味」與「香焙咖啡」兩款新口味，其中又以藍莓口味討論度最高，有嚐鮮過的網友形容藍莓小泡芙酸甜平衡、果香明顯，僅略輸經典牛奶口味。消息曝光後立刻掀起搶購與討論熱潮，不少人分享實際試吃心得，「真的超好吃，跟大家分享的一樣」、「隔著螢幕都聞到甜甜的藍莓味」，也有許多人哀號，現在各大通路都已經搶不到，可見熱門搶手程度超高。一名網友在Threads分享試吃心得，表示意外發現義美小泡芙新口味後立刻入手，一打開包裝便聞到明顯的藍莓果香，入口後內餡呈現酸甜平衡，風味相當討喜。原PO進一步分析，藍莓口味整體甜度與草莓相近，但多了一層酸感，因此更耐吃，屬於安全牌、不易踩雷的選擇，忍不住大讚：「只略輸永遠的王者牛奶口味一點而已，小泡芙控快去買」。貼文曝光後迅速吸引大量回應，不少人分享實際品嚐感想，「真的超好吃，跟大家分享的一樣」、「隔著螢幕都聞到甜甜的藍莓味」、「這新口味我很有興趣，感覺冰過之後會更好吃」。也有人試吃香焙咖啡口味，狂讚一打開咖啡味超濃，吃起來微甜卻完全不會膩，口感很順，會不自覺一口接一口吃光，更讚冰過之後更好吃，「老實說，不用去搶藍莓，這款就很值得大推」。不過，隨著口碑發酵，越來越多消費者反映「根本買不到」，紛紛哀號「義美門市都沒有貨」、「跑了兩家都沒看到」、「家樂福體系、奇摩購物有上架但是完售」、「我今天去義美結果沒找到」。有內行建議可以找較小間的家樂福超市，比較高機率能買到。義美食品自1934年創立至今已走過91個年頭，陪伴無數台灣人成長，也是不少海外遊子心中最想念的家鄉味。義美曾公布自家最受歡迎的零食前五名，依序為「義美小泡芙」、「義美巧克力碎片」、「義美巧克力球」、「義美夾心酥」與「義美蛋捲」。其中「義美小泡芙」更曾入選海外票選的十大思鄉零食，不僅是外國旅客來台指定掃貨的伴手禮，也深受多位韓星喜愛，早已成為義美最具代表性的招牌商品之一。《NOWNEWS》記者實際訪問嚐鮮過義美小泡芙藍莓口味的親友，他分享試吃心得，認為藍莓口味的小泡芙相較巧克力、牛奶以及草莓等經典口味，吃起來比較不膩口，甜甜酸酸的味道又帶有水果清香，很容易吃上癮，但在他心目中仍難以敵過牛奶小泡芙的地位，「我個人還是會首選牛奶，但想換個口味就會選擇藍莓」，推薦喜歡藍莓、水果的民眾可以嘗試看看。