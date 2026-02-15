我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王世堅數度替陳亭妃站台。（圖／陳亭妃臉書）

民進黨台南市長初選「妃憲大戰」落下帷幕，立委陳亭妃最終脫穎而出，正式取得角逐2026年市長寶座的門票。回首這27年的從政歲月，陳亭妃心中百感交集，她走過一度被黨中央「半放生」的窘境，如今的她，憑著「鐵人意志」，成功逆襲，從黨內初選中勝出，對她而言，這是人民對她多年苦幹實幹的肯定，而人民的支持，更是她贏得初選最重要的關鍵。談起初選過程時的心路歷程，陳亭妃接受《NOWNEWS》專訪時直言，從選戰開跑到要民調出爐，她始終高喊「人民的力量」，因為最終要接起電話、投下選票的，都是人民，「我們要找回人民的感動」，而在整個過程中，人民的支持，是她這一次夠贏得初選最重要的關鍵。「現在的選舉，已不是揮揮黨旗就能當選的年代！」陳亭妃感性說，唯有真誠的連結，才能讓人民在投票日當天，心甘情願地走出家門，替她投下關鍵的一票。陳亭妃提到，民進黨在台南執政28年，國民黨一直在喊「改變」，但她才是最早喊要「改變」台南的人，台南好幾代、好幾世紀，都是由男性執政，因此她喊出「用女力改變台南」，立志成為台南400年來第一位女性首長，「我們只有一個目標：人民最大、人民優先、人民永遠是陳亭妃的後盾」。回首28年前初試啼聲，陳亭妃頂著記者光環參選議員，卻仍被老舊思維貼上「年輕、沒經驗」的標籤。她回憶，當時媽媽陪她去拜訪選民，竟當場被人酸言酸語，讓一旁的母親聽得既委屈又難過，「我相信我能忍受，因為這是我要的路，但我媽聽了很難過...」。民進黨在2008年陷入低潮，陳亭妃角逐立委，強碰前總統馬英九極力栽培的對手，當時資源匱乏，黨中央認為她勝算不高，甚至在最後一波大宗文宣中將她「拉掉」，面對這種近乎被放棄的處境，陳亭妃沒被打倒，反而笑稱「當時很多的候選人都羨慕我被拉掉，我反而變成最特別的一個，且被拉掉後，引起支持者抗議，黨中央才補開記者會，結果那天都是我的新聞」。「努力到最後一刻！是我對每一場選舉的堅持！」陳亭妃強調，人民陪她走過27年，每一次的得票數都比前一次高，「我不是跟別人在比，每一次都是跟自己在比賽」，要給支持者交代。陳亭妃自認不是含著「政治金湯匙」出生，所有努力都是她靠雙腳走出來、苦幹實幹出來的，而為了證明選民的支持沒有錯，她從不敢鬆懈，會搭乘早晨6點03分的高鐵北上，開會、上節目，隨後趕回地方跑行程，「我們沒有自己的時間與休閒活動」。在最孤獨的時刻，王世堅的友情給了她極大的力量，從騎鐵馬環繞台南37區、走完510公里的長征，到最後衝刺的掃街，王世堅始終在終點守候，她笑說，「王世堅在年輕族群中聲量很高，他的陪伴，讓我知道我不孤單，除了人民外，還有認識20多年的好兄弟，願意陪我走到最後」。談起騎鐵馬過程，陳亭妃最難忘的是那些自主跑出家門、為她加油的鄉親，「有那麼多人給我溫暖，我才能贏得這個初選，我要感恩他們，沒有他們，我也不能贏得初選，是他們給我很大底氣！」陳亭妃說，她到民調結果出爐前，都沒有動員民眾、也未出動遊覽車出席造勢場合，大家都是自主性到場力挺她，看到有3萬人支持她，那種感動，是真情流露，「我走過的這8年，不是為了選而選，而後面這一排，全部都是陪我走了8年，包括議員、後援會、里長，他們看到那些場面，大家自主性的幫我們加油、陪我前進市政府，真的很感動，那種眼淚絕對不是任何人能去壓抑，是很自然的！」