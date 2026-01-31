我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江和樹蹲下來撫摸小黑檢查傷勢，牠興奮得狂搖尾巴。（圖／翻攝江和樹臉書，2026.01.31）

台中市虐狗事件引起公憤！一名男子昨天半夜持鐵條狂揍自家養的小黑狗，小黑狗痛到狂奔亂竄，卻因被鍊住無法逃脫，哀鳴聲驚醒左鄰右舍，民眾拍下虐狗影片，網友氣得要糾眾向「虐狗人渣」討回公道。市議員江和樹今晚和警方、動保處人員大陣仗前往救援，飼主指小黑狗平常愛亂咬人，昨天他被咬到火大，才「聽從獸醫建議教訓一下」，眾人見小黑狗興奮地搖尾巴，身上也沒傷痕，懷疑「此狗非彼狗」，將深入追查。民眾今（31）日在爆料公社分享一段影片，穿黑色短袖短褲的男子，持拉鐵門的鐵條狂揍一隻黑狗，黑狗淒厲哀嚎，男子打了10幾下，黑狗痛苦想躲，卻因被鐵鍊綁住難以躲避，激動亂竄時撞倒比人還高的盆栽，男子似乎被激怒，揮打聲音更加刺耳。另一段畫面則是警方趕到，不久後又離開。網友怒吼「打狗的畜生」、「警察在幹什麼」，嚷著要討公道「以鐵條還鐵條」。選區在大里的江和樹怒不可遏，開一個小時的車趕到梧棲要救出小黑，清水分局長鄭鴻文和該區市議員陳清秀、動保處人員先一步抵達現場。飼主一開始表示因為太生氣，已請朋友將小黑載走，但警方和動保處堅持要看到狗，他才聯絡朋友將狗帶回來。飼主說，2歲大的小黑很愛亂咬人，連獸醫都曾被咬傷，還叮嚀他「不聽話的狗就是要打才會乖」。昨天凌晨2點多他回家，一開鐵門就被小黑咬到血流如注，才會氣得把牠打一頓，接著坐救護車到醫院打破傷風針，回家後發現狗只有皮肉傷而已。不久後飼主朋友把小黑帶來，牠興奮地不斷穿梭轉圈，見到一群陌生人也不緊張吠叫，和飼主形容的平常模樣完全不同，江和樹蹲下來不斷摸牠，小黑尾巴搖得更急更開心。江和樹對動保處人員表示，一般的狗遭暴打，內心一定會留下陰影，見到人時警覺性很強，且即使只是皮肉傷，被摸到也會痛、會縮一下，更別說昨晚影片中遭飼主鐵條狂打數十下，推測至少已經打到骨折。但飼主堅持「這隻就是我養的小黑」，動保處決定先將小黑狗帶到動物醫院檢查，再進行後續調查。市動保處表示，除了先扣留犬隻進行收容安置，對於故意傷害動物情形，依《動物保護法》可處新台幣1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰。