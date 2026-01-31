我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》跨年正式上映後，進入一月又是傳統好萊塢的淡季，這個檔期有利於排片空間（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》描述女犯人的情誼，讓觀眾感動落淚。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》掀起「哭哭挑戰」熱潮，看片前堅強鐵齒，看片後淚流滿面。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》創票房奇蹟，主要演員安心亞（前排中）特地在影廳外發面紙，供觀眾拭淚。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》開創了後疫情時代以來最誇張的國片票房成長倍數，很有可能以首週全台正式三天票房累積516萬的100倍以上達到下片成績（口碑場的場次不算），正式超越《海角7號》的100倍紀錄。兩片都是第三週才奪冠，《海角7號》是第三週之後連續八週票房冠軍，《陽光》是否能連莊冠軍這麼多周，就要看賀歲檔的整體PK火力了。一：檔期優勢國片能殺出重圍，首要當然是影片是否能引發共鳴，雅俗共賞。不過，好片如果沒有好檔期，場次數肯定收到擠壓。首先第一個就是，選了一個很重要的「好萊塢影片的真空期」。好萊塢影片在第一季多半是中小型影片，這也給了過去國片進攻賀歲檔的理由。在《阿凡達》之前上映會有最大壓力，因為場次遇到好萊塢大片就會被壓縮，多數影片已經預期《阿凡達》是吸票機器，所以半年前排檔期的時候多半已經自動繞道。所以在《阿凡達》後兩周上映（加上金馬影展造勢），在聖誕上口碑場累積聲量，跨年正式上映後，進入一月又是傳統好萊塢的淡季，這個檔期有利於排片空間。能讓這部片在口碑剛好10天後才慢慢正式發酵。第一週首日跨年檔期紅利，所以場次可以排比較多，平均一家影城排出3.9場，第二週週五開始則降低為3.6場，上映第10天，這時開始口碑發酵了。也就是戲院提早一週前預設的場次，本來是按照當時規律下降，沒料到滿座率急速上升，所以影城開始調整場次比例，1/12週一開始單日票房正式超車《阿凡達》，場次與滿座率成正比爬升。第四週場次更大噴發，1月24日更創下單日票房3624萬，打破2011年《賽德克巴萊：太陽旗》的台灣電影單日票房紀錄，預計第五週也會奪冠，很可能第六週還能再下一城，直到第八週正式進入賀歲檔期才讓出冠軍寶座。業內初估肯定會掠過《海角7號》，樂觀估計6億上下作收。二：政府補助台灣政府對文化作品的努力，從這回文化幣使用在國片上，以及政府補助片商的行銷映演補助與補助戲院的映演補助。都是實質幫助作品的推手。文化幣用途剛好可以支持國片，因此讓本片在學生族群間能擴散。戲院映演補助對國片來說，是保證基本盤的做法。也是避免國片上映時，在還沒傳出口碑前就被戲院下片。因為戲院都是以滿座率來衡量一部作品的生命週期。如果上映首日首場滿座差，首週五六日票房好不到哪去的話，過去沒有戲院映演補助的時代，國片常發生戲院三日後就下片的慘案。甚至還有首日差就直接三振出局。政府也是避免國片創作者辛苦耕耘多年交出的作品，要挑戰與好萊塢PK的場次壓力實在不容易，因此藉由映演補助，希望幫國片多守住一道防線。所以從民國99年起，政府要求如果要申請國片映演補助的影城，在影院數為3廳以下的戲院一天要演滿三場，3廳以上的一天演滿四場。演好演滿十天，票房達到700萬以上才有資格申請，超過2000萬就無需補助。本片剛好受惠政策加持，大家都有演好演滿基本十天，想不到達成票房吸金機器後，政府美意自然退場，一切都剛好。三：哭哭挑戰國片這兩年的社群口碑戰確實是更大的挑戰。目前社群傳播效能，負面的速度，遠比想像中快更多。好評接下來就是Threads上的「哭哭挑戰」，看片前堅強鐵齒，看片後淚流滿面。這種社群對比落差成了獲得討論流量的不二法門，連許多本來都完全沒有拍電影討論電影相關的社群KOL也全面拍片了。也就是達到真正的擴圈效益，突破同溫層。加上本片影人知名度對於各地區觀眾來說，都是具有親切力的互動。特別是孫淑媚、安心亞、鍾欣凌與苗可麗這些長期耕耘戲劇作品的藝人，累積了大量中南部觀眾。導演林孝謙與編劇呂安弦還有全片大大小小配角、臨演也都參與了Threads海巡任務，這樣的真實互動增添網友好感。加上導演林孝謙帶影人出巡影廳活動也能設計新鮮體驗，讓熱愛拍畫面的網友持續上傳畫面增加觸及。同時也必須說，不是每部片作影人活動都能加持，跟片子類型有絕對關係。《陽光》剛好幫大家找到一個集體療心傷的機會，看完之後出場的影人成了最佳應援。此外，這部片的渲染能力太強，戲院在第二週之後已經嗅出票房潛力，準備衛生紙以及延後影廳亮燈時間，也創造了另一波社群討論度。最後回歸故事討論的母女親情，分離與再見都充滿哭點設計，還有兩首朗朗上口的歌曲催下去，讓人光聽歌詞就已經哽咽，這絕對是編導與音樂編曲陳建騏老師的縝密安排。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com