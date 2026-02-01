我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳今（31）日舉辦兆元宴，與台廠供應鏈大咖餐敘，他大讚，為台灣感到非常驕傲，他表示，輝達在台灣有這麼多合作夥伴，沒有台灣，就沒有現在的輝達。黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴高層，台積電董事長暨總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠及和碩董事長童子賢等台灣科技業巨頭皆出席，大咖巨頭雲集。他表示，（台灣）這座島嶼擁有一種「魔力」，這裡的公司擁有非凡的技術、不可思議的文化，以及一種前所未見的拼搏精神。台灣投資了一些對現在，以及未來一個世紀最具影響力的技術，所以他真的為台灣感到驕傲。另一方面，輝達2026 GTC將於3月中旬於美國聖荷西登場，針對今年大會是否有邀請台灣供應鏈夥伴參加，黃仁勳強調，他們都會來，他也非常感謝他們的參與，而且他們也很享受其中。NVIDIA GTC是世界上最棒的科技盛會。此外，黃仁勳還邀請兆元宴在場記者一同參加，而記者也直喊需要邀請函，以及飯店，他也笑說，「沒問題，你們都被邀請了！我現在就邀請你們。」他直言，GTC是世界上最棒的技術大會，而且非常有趣。最後他還不忘幽默地說因為自己很有趣，「你知道的，我這人挺有趣的，對吧。