我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA費城76人球團遭遇重創！聯盟官方於今（1）日宣布，76人明星前鋒保羅·喬治（Paul George）因違反 NBA 與球員工會（NBAPA）的禁藥條例，將被處以長達25場的無薪禁賽。這項突如其來的懲處，意味著這位35歲的老將將缺席例行賽絕大部分的剩餘賽事，直到3月底才能歸隊，對於正為了季後賽席次衝刺的76人來說無疑是晴天霹靂。針對這起禁藥風波，喬治隨即透過《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）發表聲明解釋原委。他表示，這一切源於他在尋求心理健康治療時的疏忽。「過去幾年來，我一直在討論心理健康的重要性。最近我在針對個人問題尋求治療的過程中，犯了一個錯誤，服用了一種不合規定的藥物，」喬治在聲明中說道，「我會為自己的行為負起全責，並向76人球團、我的隊友以及費城球迷致歉，因為我在這個過程中的決策失誤造成了影響。我將利用這段時間確保身心都調整到最佳狀態，以便回歸時能幫助球隊。」這長達25場的「無薪」禁賽，將讓喬治付出巨大的經濟代價。根據薪資專家計算，他將因此損失約1170萬美元（約新台幣3.7億元）的薪水。本季喬治雖然年屆35歲，但仍是76人陣中不可或缺的第三得分點。他在出賽的27場比賽中，場均貢獻16分、5.1籃板與3.7助攻，得分數據僅次於隊上的另外兩大巨頭馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）。根據禁賽場次推算，喬治最快要等到3月25日對決芝加哥公牛的比賽才有資格復出。屆時，76人的例行賽賽程將只剩下最後10場。在東區競爭激烈的環境下，失去了一名攻守俱佳的鋒線大將，76人能否在喬治歸隊前維持住戰績，將是總教練與恩比德面臨的最大考驗。