我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔洪邏才剛在台灣應援2場，就在個人直播中宣布暫時休息的消息，目前是否影響台灣應援，截稿前尚未獲得經紀人回應。（圖／記者張一笙攝）

是否影響台灣應援 經紀人尚未回應

▲崔洪邏在正式宣布加入洋基工程以前，在台、韓2地早就有大批粉絲支持。（圖／翻攝自崔洪邏IG@eluhwa ）

膝傷一度傳退役 因睦那京再站回舞台

▲ 不少台灣、韓國粉絲對於崔洪邏宣布退出樂天巨人啦啦隊，感到十分惋惜。（圖／CHEER UP提供）

韓職樂天巨人啦啦隊女神、同時也是台灣職籃洋基工程韓籍應援成員的崔洪邏，昨（31）日透過直播拋出震撼彈，親口證實自己已正式退出樂天巨人啦啦隊，她在直播中並未閃躲，直言這個決定與年紀、體力狀態有直接關係，也坦承收入結構可能是考量之一，她在直播中語氣相對平靜，坦言這並非一時衝動，而是經過深思熟慮後的選擇，她同時補充未來不排除暫時休息後再度回到應援舞台，為這段話留下轉圜空間，也讓粉絲既不捨又期待。由於崔洪邏同時身兼台、韓2地應援身分，消息曝光後，外界最關心的焦點之一便是她是否也將同步調整在台灣的啦啦隊行程，《NOWNEWS今日新聞》記者就此向其經紀人詢問，確認她離開樂天巨人後，是否會影響在洋基工程啦啦隊的後續應援安排，但截至截稿前仍未獲得正式回應。崔洪邏出身自三星獅應援團，早期就以清新外型與自然反應累積高人氣，加上熱愛卡比（KIRBY），經常以粉紅形象示人，被粉絲暱稱為「粉紅萌寵」，由於氣質與外貌神似韓國知名女星IU（李知恩），因此她也被封為「啦啦隊的 IU」，一度成為韓職啦啦隊IG追蹤數TOP10的代表人物，她不僅在舞台上表現亮眼，私下對粉絲的互動與回應更被視為業界範本，長期被認為是「最會寵粉」的應援女神之一。事實上崔洪邏告別舞台早有跡可循，除了前陣子IG退追樂天巨人之外，2023年她就曾因膝傷被迫暫時離隊，當時一度傳出她可能就此退役的消息讓粉絲相當不捨，所幸在好友睦那京主動邀請下，她加入LUNA娛樂體系。2025年春季，崔洪邏加入樂天巨人後，與李晧禎等人迅速成為核心成員、正式宣告復出，回歸後的她不僅僅只是以可愛取勝，在舞台上更多了成熟穩定的氣場，無論春訓活動、應援影片或雜誌專訪，都迅速累積話題聲量，再次證明她的影響力與續航能力。2025年12月8日，洋基工程啦啦隊「洋基女孩」公布第3位韓籍成員名單正是崔洪邏，當時消息一出立刻引爆討論，她與隊長睦那京的合體，被粉絲形容為「最強拍檔回歸」，也象徵球團後續活動將更具國際化指標，然而才短短宣布來台2個月就傳出要暫時休息的消息，也讓不少粉絲擔心她會不會也離開洋基女孩，或是以不同形式繼續啦啦隊生涯。