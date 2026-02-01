我是廣告 請繼續往下閱讀

「兆元宴」餐廳驚傳火警！輝達執行長黃仁勳昨（31）晚間才在台北市松山區知名餐廳磚窯古早味懷舊餐廳「磚窯」，宴請AI供應鏈重量級人士，不料該餐廳今（1）日凌晨卻傳出火警，由於餐廳樓上設有長照機構，警消不敢大意，緊急動員大批人力灌救，所幸火勢迅速撲滅，沒有釀成任何傷亡。台北市消防局指出，於1日凌晨3時14分接獲通報，指敦化南路一段7號地下室發生火警，隨即出動24輛消防車、2輛救護車及72名消防人員趕赴現場搶救。根據初步的調查，起火點位於餐廳地下室廚房，疑似因員工忘記關閉爐火，導致鍋內食物燒焦引燃。而燃燒面積僅約1平方公尺，但因地下室通風不良，大量濃煙迅速沿樓梯間向上竄升，由於該棟大樓的4樓正好設有2間長照機構，裡面約有45名長者及多名照護人員，導致情況一度緊張。所幸大樓警衛及時發現異狀並通報消防單位，第一時間也主動前往4樓通知長照機構人員戒備。消防人員到場後迅速控制火勢，並協助現場疏導與安全確認，最終未造成人員傷亡。至於詳細起火原因及相關責任，仍有待消防單位進一步調查釐清。