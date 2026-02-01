馬年新春特惠等到了！UNIQLO表示，冬季服飾最後超低價149元起優惠，保暖PUFFTECH輕暖科技外套下殺590元，滿額贈旅行袋、納福米及紅包；UNIQLO and JW Anderson、UNIQLO : C、BABYMONSTER UT新品推薦，農曆新年開運紅色單品穿搭一次整理。《NOWNEWS今日新聞》記者挖出GU，禦寒大衣990元新價格，PUFF針織外套、哈利波特Harry Potter系列都低至390元。

UNIQLO：冬季服飾超低價149元起！PUFFTECH輕暖科技外套590元

UNIQLO表示，即日起開跑「馬到福到 新衣到」2026新春特惠活動，即日起至2月5日，從大人到小孩推出多款冬季人氣單品超低優惠149元起，全家輕鬆對抗濕冷天氣、增添保暖衣物。

▲UNIQLO冬季服飾現在超低價149元起。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出PUFFTECH輕暖科技系列，保暖單品特價一次整理：

◾️現省400元！478428「嬰幼兒 PUFFTECH輕暖科技可機洗背心」特價390元（原價790元）

◾️現省200元！479703／478427「嬰幼兒 PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套」特價590元（原價790元）

◾️現省500元！478573「女裝 PUFFTECH輕暖科技背心」特價990元（原價1490元）

◾️現省400元！478568「女裝 PUFFTECH輕暖科技輕薄型外套」特價1290元（原價1690元）

◾️省下700元！485476「男裝 PUFFTECH輕暖科技外套」特價1290元（原價1990元）

◾️下殺超低價！478391／481845「米菲兔圓領包臀衣」特價149元（原價190元）

▲UNIQLO新春特惠，保暖PUFFTECH輕暖科技外套下殺590元推薦。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
UNIQLO新春特惠加碼滿額贈品！

1月30日至25日，單筆消費滿2000元贈送「馬上好運輕旅袋」乙個（春綠、靛藍、晨棕、曙紅，四顏色隨機，每日限量、送完為止）；

26日至212日，單筆消費滿1500元，贈送「新春納福米」乙包（來自花蓮富里樂米穀場，贈每日限量、送完為止)。

29日起，UNIQLO實體店舖或網路商店單筆消費一件指定DISNEY／MAGIC FOR ALL商品（包含UT印花T恤、印花休閒上衣、玩偶），即贈「玩具總動員系列馬年紅包袋」1（實體門市可累贈，網路商店限單筆消費獲贈1組贈品恕不累贈；詳情請以實體店舖或網路商店公告為準；贈品每日限量、送完為止）。

▲UNIQLO新春特惠活動，滿額贈旅行袋、納福米及紅包。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
UNIQLO三大新品開搶！農曆新年開運紅色單品推薦

◾️UNIQLO and JW Anderson 聯名新色！社群話題褲款「直筒牛仔褲」推出春季新色#01白色與#62淡藍色，同步登場的「牛津寬版襯衫」人氣短版剪裁配上清新青草綠、湖水藍、雲霧白等新色，換上春日新鮮感！即日起至2月5日限定優惠990元。

◾️UNIQLO : C系列新品！本季以「精緻現代日常」為概念，兼具充滿細節的精緻剪裁設計與高品質的舒適材質，推薦嶄新寬版廓型褲裝「打褶寬版錐形褲」、男裝「繭型褲」首度登場，人氣單品「抽繩肩背包」等部分商品已悄悄可在門市看到，全系列2月6日起正式上市。

▲BABYMONSTER UT系列2月2日開賣，指定消費送成員小卡一整組。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
◾️BABYMONSTER UT系列送成員小卡！UNIQLO首度合作K-POP女團BABYMONSTER，以代表作〈BATTER UP〉為靈感打造UT系列，特別開發稍寬版型、具有透膚感的布料材質，全系列2月2日正式上市；凡單筆消費包含至少一件BABYMONSTER UT印花T恤系列商品，即有機會獲得「UNIQLO UT BABYMONSTER 成員小卡一組」。

◾️農曆新年穿搭造型推薦！UNIQLO建議以紅色點綴MIX造型亮點、或深淺同色系做出層次感，推薦UNIQLO：C HEATTECH喀什米爾混紡高領T恤單穿、內搭都柔軟舒適；JW Anderson聯名柔滑棉POLO針織衫珊瑚紅色搭配短版廓型剪裁與俐落POLO領設計；內在則推薦精選無鋼圈美型胸罩與無痕內褲，招來好運。

▲UNIQLO推薦農曆新年穿搭紅色單品。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
GU：禦寒大衣990元新價格！PUFF針織外套、哈利波特系列低至390元

《NOWNEWS今日新聞》記者親自到門市，找到正在折扣的商品推薦大家：

◾️現省300元！357437「女裝 PUFF蓬鬆柔軟圓領針織開襟外套」特價390元（原價690元）

◾️現省200元！358546「女裝 珊瑚絨家居連帽拉鍊外套​​​​​​」特價590元（原價790元）

◾️現省400元！358296「女裝 人造毛外套 ​​​​​​」特價590元（原價990元）

◾️現省500元！358032「女裝 迷你包Harry Potter2」特價390元（原價890元）

◾️現省400元！358452「女裝 圓領開襟外套Harry Potter2 ​​​​​​」特價590元（原價990元）

◾️省下800元！357679／358488「女裝 Cozy Melton麥爾登短大衣」特價990元（原價1790元）

▲GU保暖外套590元、禦寒大衣990元。（圖／記者蕭涵云攝）
資料來源：UNIQLOGU

