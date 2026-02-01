我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼近期氣勢如虹，在今（1）日靠著「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）狂轟33分，以及明星前鋒藍道（Julius Randle）貢獻27分、7助攻的帶領下，以131：114輕取殘陣曼菲斯灰熊）。灰狼近期拉出一波強勢的4連勝，且這4場勝利的分差全部都在雙位數以上，展現強大的統治力。灰狼在週四才剛以一路領先之姿擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，此役面對傷兵滿營的灰熊更是毫不留情。除了雙星發威，板凳暴徒里德（Naz Reid）與麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）各挹注20分，戈貝爾（Rudy Gobert）則在禁區逞威，抓下16個籃板並送出2次阻攻。反觀灰熊上半場手感冰冷，前18次三分球出手僅命中1球，種下敗因。雖然半場結束灰狼僅以58：49領先，但第三節灰狼火力全開，單節前16投12中，瞬間將比分拉開至92：73。比賽末段分差一度來到22分，讓比賽早早進入垃圾時間。灰熊此役有多達7名輪替球員缺陣，其中最受矚目的當屬當家球星莫蘭特（Ja Morant）。近期有報導指出，灰熊有意在週四的交易大限前送走這位爭議不斷的球星，這讓正處於6連敗低潮的球隊氣氛更加詭譎。儘管本季首度復出的傑洛姆（Ty Jerome）表現不俗，攻下全隊最高的20分外帶6助攻，小將傑克森（GG Jackson）與威爾斯（Jaylen Wells）也分別有19分與15分進帳，但仍無法阻止球隊頹勢。