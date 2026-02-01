我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管雙方陣容殘破不堪，芝加哥公牛仍在今（1）日上演了一場精彩的進攻大戰，此戰靠著後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）狂飆賽季新高29分，外帶9助攻與8籃板的「準大三元」全能表現，公牛終場以125：118擊退邁阿密熱火（Heat）。這場比賽雙方合計有超過10名主力缺陣，其中熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）因捲入聯邦賭博指控而離隊的消息，更成為賽場外的震撼彈。公牛此役展現驚人火力，全隊狂轟20記三分球。除了多桑姆的爆發，新秀布澤利斯（Matas Buzelis）攻下21分，奧科羅（Isaac Okoro）也挹注20分。總教練多諾萬（Billy Donovan）的臨場調度更是關鍵，他在開賽僅1分16秒和第三節落後11分時果斷喊出暫停，兩次暫停後球隊分別打出12：0與10：0的攻勢，成功扭轉戰局。熱火方面，板凳出發的拉森（Pelle Larsson）攻下全隊最高的22分，當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）雖然全場貢獻21分，且其中15分集中在第四節，幫助球隊在最後3分半鐘內四度追平比數，但熱火始終無法超前，最終氣力放盡吞敗。小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）則有20分進帳。這場比賽雙方的傷兵名單比出賽名單還精彩。公牛有吉迪（Josh Giddey）、武切維奇（Nikola Vucevic）等6名主力缺陣，合計年薪達9400萬美元；熱火則少了鮑威爾（Norman Powell）、希洛（Tyler Herro）等4名高薪球員，薪資總額約8900萬美元。其中最引人注目的是熱火後衛羅齊爾，他因涉及聯邦賭博指控目前處於離隊狀態，為球隊蒙上一層陰影。值得一提的是，這兩隊將在週日（1日）移師邁阿密進行「背靠背」對決。加上週四熱火在補賽中擊敗公牛，這將是自1972年巴爾的摩子彈隊與休士頓火箭隊以來，NBA 睽違54年首度出現兩支球隊在例行賽「連續交手三場」的罕見情況。