我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭今（1）日在主場迎戰達拉斯獨行俠，靠著「阿門」湯普森（Amen Thompson）全場繳出21分、9助攻與8籃板的「準大三元」全能表現，終場驚險以111：107擊退對手，贏得這場德州內戰。獨行俠超級新人弗拉格（Cooper Flagg）雖狂轟34分、12籃板，延續上一場破紀錄的火熱手感，但在關鍵時刻連續失手，未能幫助球隊逆轉。比賽最後關頭高潮迭起。終場前不到兩分鐘，阿門·湯普森一次精彩的空中接力灌籃（alley-oop）助火箭取得4分領先。但獨行俠展現韌性，靠著弗拉格與馬歇爾（Naji Marshall）接連得分，在比賽剩約一分鐘時將比數追平。關鍵時刻，火箭當家中鋒申京（Alperen Sengun）挺身而出，在比賽剩28.6秒時強攻禁區上籃得手，幫助球隊要回領先。隨後獨行俠將球交給手感最燙的弗拉格，但他切入拋投失手，火箭抓下籃板後由伊森（Tari Eason）在剩14.4秒時完成快攻灌籃，將分差擴大至4分。隨著弗拉格最後的三分球彈框而出，火箭驚險收下勝利。雖然輸球，但獨行俠去年的狀元郎弗拉格表現依舊搶眼。繼週四對黃蜂狂砍49分、打破NBA青少年得分紀錄後，此役他再繳出34分、12籃板的頂級數據，這也是這位19歲天才本季第5度得分突破30大關。火箭方面，除了阿門·湯普森的全面發揮，史密斯（Jabari Smith Jr.）貢獻19分，申京也有14分、14籃板的雙十演出。值得一提的是，陣中老將巨星杜蘭特（Kevin Durant）在第四節關鍵時刻也有一記跳投命中，幫助球隊穩住陣腳。