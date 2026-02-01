我是廣告 請繼續往下閱讀

節目《綜藝OK啦》週二（3日）晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」，藝人小鐘透露以前錄影的懲罰都超可怕，而讓他最害怕的就是電椅：「有一次我被電到罵髒話，想說到底為什麼電那麼強，我掀起來看，他們為了省錢，直接在椅墊下放電擊棒，那會死人的！」另外，小鐘也分享因為以前沒有動保法，常常跟動物一起錄影，甚至在節目中跟狗比賽搶雞腿，直言如果當時有社群軟體，每個製作人都會被炎上到死。小鐘透露以前沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有。」直說以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿，當時製作單位說「放心，狼狗有主人拉著」，但那隻狗卻在旁邊盯著，口水一直流，現場也沒有任何防護。楊繡惠則說，以前最怕錄沈玉琳製作的節目：「玉琳哥手沒在軟的。」透露有一次上節目，5個來賓先猜拳，輸了要被關進鳥籠裡，鳥籠用5、6條繩子吊在天花板，答題輸了就要被剪繩子，剪到最後一條就直接掉下來。何妤玟聽了也說錄沈玉琳的節目總是有超多荒謬事會發生，曾被叫去採訪蘇貞昌跟邱毅，現場一堆政治線記者，沈玉琳在她旁邊一直說：「妳就衝進去，妳是最漂亮的記者，一定沒關係。」當時何妤玟不知道要問什麼，他就建議：「妳問蘇貞昌頭髮什麼時候會長出來，然後問邱毅假髮可以借我嗎？」▲何妤玟（如圖）透露，過去錄沈玉琳的節目時，曾被叫去採訪蘇貞昌跟邱毅。（圖／中天電視提供）在場來賓聽完都很好奇她最後有沒有問出口？何妤玟無奈點頭表示：「他們就覺得妳是誰？然後保鑣就帶著蘇貞昌跑，我在後面追他，超荒謬。」更多精彩內容請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《綜藝OK啦》。