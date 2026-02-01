我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠超級新人、2025年選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）才剛在週四對陣黃蜂的比賽中狂轟49分，打破NBA青少年（19歲以下）單場得分紀錄，震驚全聯盟。然而，並非所有人都對這位「美國希望」感到折服。前獨行俠全明星前鋒、現任球評馬許本（Jamal Mashburn）近日語出驚人地表示，如果弗拉格晚一年參加選秀，放到人才濟濟的2026年梯次中，他恐怕連前5順位都排不進去，頂多只能排在第6。身為曾效力過獨行俠的前輩，馬許本對這位後輩的評價卻異常嚴苛。他在接受採訪時直言，雖然弗拉格在杜克大學（Duke）時期獲獎無數，但他認為弗拉格是因為提早跳級才顯得突出。「如果他具有參加今年（2026年）選秀的資格，我會把他排在第6順位，」馬許本說道，「老實說，我看過他的比賽，我看到了很多漏洞。我不認為他的天花板有像2026年那幾位頂級新秀那麼高。」馬許本口中的「強大梯次」，指的是目前在大一賽場大殺四方的2026年準新秀們。這群被媒體譽為「怪物世代」的年輕人，包括堪薩斯大學的後衛彼得森（Darryn Peterson）、楊百翰大學側翼迪班薩（AJ Dybantsa），以及名將之後布瑟（Cameron Boozer）等人。馬許本認為，相比之下，這些球員的天賦與完成度都高於弗拉格。弗拉格本季在 NBA 的適應能力有目共睹，場均繳出19.2分、7.5籃板與4.2助攻的全能數據，三分球命中率更達38.5%。儘管面對明年「怪物世代」的威脅，這位來自緬因州的19歲狀元郎正用實際表現證明，他絕對配得上狀元的頭銜。