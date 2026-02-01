2月農曆過年前，爽吃麥當勞、必勝客、漢堡王買一送一！肯德基、拿坡里開戰炸雞、蛋塔優惠，本文幫大家整理三商炸雞、達美樂、摩斯漢堡、21世紀8大速食優惠吃起來。
麥當勞：中薯、金選咖啡買一送一！本周優惠券倒數
麥當勞表示，今2月1日最後一天，APP全球版門市限定放送6大優惠券把握時間快吃。即日起至2月1日：
單點「中薯買一送一」，
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
單點「勁辣香雞翅（一份兩翅）送38元中杯飲低」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點6塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」。
必勝客：外帶大披薩買一送一！人氣副食也買一送一
必勝客表示，即日起至2月2日，寒假優惠外帶大披薩「買一送一」、三個大披薩888元、新年拼盤經典餐999元，還有多款套餐加碼送大瓶可樂；人氣副食黃金雞柳條4條或巧克力QQ球5顆都「買一送一」。
漢堡王：下殺58折套餐優惠券加碼！十層牛肉堡開賣 一招免費吃
2026年漢堡王開運加馬優惠券，即日起至2月9日，最便宜下殺5折起、爽吃88種優惠組合，薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」；「1+1自由配」49元、69元、89元三種門檻組合，最划算套餐推薦「小華堡＋薯條或飲料」89元。
新春優惠加碼「馬上吃堡優惠券」，即日起至2月9日，6大套餐下殺58折起：「經典漢堡6選1搭配4塊雞塊＋小薯條＋中飲料」四件組單人套餐129元起；推薦小華堡、雙層火烤牛肉堡、雙起士牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）開賣，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；此為特殊折扣，恕不提供客製。
肯德基：蛋撻1元多1顆！6入蛋撻禮盒199元
肯德基表示，即日起手機點個人餐，享蛋撻加1元多一顆，包括外帶、外送、內用或車道點餐都適用。即日起至2月12日，PK雙饗卡APP會員享「單顆蛋撻買一送一」！6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）。
2026肯德基開賣「富貴金沙起司脆雞」新品、搭配濃郁金黃的「金沙起司醬」，XL全明星餐254元、雙人餐388元、富貴全家餐688元；新年好運加碼，即日起至2月23日，外送消費結帳滿800元，輸入折扣碼「800FREE」免費送「蛋撻禮盒乙盒」。
拿坡里：蛋塔、大披薩都買一送一！8塊烤雞199元
拿坡里披薩・炸雞推出壽星生日優惠，即日起至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）；新品「大披薩買一送一」490元。
即日起至2月8日，內用或外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元）開吃；即日起至2月4日，全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。
三商炸雞：炸雞買6送6、10隻檸檬雞翅99元！
三商炸雞表示，馬年新春「66 大順」，即日起至2月23日，全台門市外帶五大速食優惠：
◾️買6塊義式炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價366元（原價780元）比買一送一便宜！平均一塊炸雞30.5元
◾️買「10隻檸檬脆皮二節翅」特價99元（原價200元）比買一送一便宜！平均一隻雞翅9.9元
◾️「玉米筍」特價39元（原價79元）、「煉乳銀絲卷」特價49元（原價89元）
◾️新春加碼優惠：活動期間，結帳金額滿499元，即贈「煉乳銀絲卷」一份。
達美樂：「買一送一、買1送2」優惠代碼被挖出！
達美樂現在推出，使用優惠代碼「035623」，外送或外帶買金沙火山「免費送大披薩（經典四喜金沙火山限定）」630元起；優惠代碼「278031」，外帶大披薩「買一送一再送可樂」。
摩斯漢堡：冰紅茶買35送35！早餐、套餐買6送2
摩斯漢堡表示，過年囤貨優惠推薦，MOS跨店取慶升級優惠，即日起至2月28日（數量有限，售完為止）：
◾️冰紅茶(L) 買35送35！
◾️摩斯鱈魚堡指定套餐「買6送2」
◾️指定套餐、早餐「買6送2」
21世紀：開運「吃雞大吉」烤雞、炸雞5折！
21世紀（21Plus） 即日起至2月24日，全台21Plus、21風味館（21TOGO、竹科台積、
台大微風等門市恕不適用），推出「吃雞大吉」開運新春優惠，「3支烤雞腿組」開運價255元（原價390元）、「2支烤雞腿組」開運價175元（原價260元）；單點「香草烤雞」特價376元、「香草烤半雞」特價196元、「香脆炸雞桶（5入）」296元。團圓聚餐推薦：
◾️「吃雞大吉A組」開運價888元（原價1340元）：內含2隻香草烤雞＋2份中薯霸＋2塊香脆炸雞。
◾️「吃雞大吉B組」開運價688元（原價974元）： 包含香草烤雞＋紫玉Q藷＋5塊香脆炸雞。
資料來源：麥當勞、必勝客、漢堡王、肯德基、拿坡里、三商炸雞、達美樂、摩斯漢堡、21世紀
