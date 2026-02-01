2026農曆過年前，麥當勞推出12生肖公仔「好朋友新春變裝秀」，奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊超搶手，開賣5天掀起粉絲收藏；麥當勞證實，歡樂送獨家才有的限定金馬造型「金架馬西擻公仔」部分餐廳已售完，想要擁有的人可要加快腳步，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家把歡樂送優惠、隱藏版買法一次整理。
麥當勞：12生肖公仔開賣5天「金馬款」搶爆！官方證實：部分餐廳已售完
迎接農曆新年，麥當勞童年回憶來扮萌，麥當勞推出「好朋友新春變裝秀」，請出童年看到大的明星奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊公仔，約手掌大的尺寸，一次獲得一位明星及生肖外殼，收藏多組還可互相交換，替喜歡的角色替換不同的生肖造型。
網友還發揮創意，把生肖造型外殼搭配現在受歡迎的娃娃吊飾，變出新玩法。尤其，麥當勞歡樂送獨家推出隱藏版金黃色的「金架馬西擻公仔」，也讓不少人眼睛一亮，紛紛買來收藏。
沒想到「好朋友新春變裝秀」才開賣5天，銷售熱烈；獨家歡樂送隱藏版金馬款，麥當勞證實：「部分餐廳已售完」。《NOWNEWS今日新聞》記者今打開麥當勞APP實測，已看見住家周邊門市皆顯示「現無供應」金架馬西擻特餐，真的有餐廳金馬款賣完了。
想要擁有的人可別再觀望，現在速速搶起來，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家一次整理歡樂送優惠、隱藏版買法。
麥當勞：12生肖公仔價格一次看！歡樂送優惠、隱藏版買法曝光
麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔開賣時間、價格一次看：
民眾可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、
手機點餐，或透過得來速購買「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，每人單筆消費限購6個（不限生肖，數量有限，售完為止）。
◾️麥當勞12生肖公仔「好朋友新春變裝秀」單個售價99元、「
好朋友新春購物袋」59元。
◾️第一波1月28日10:30起：鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、
龍乎你、蛇麼年（共6款）。
◾️第二波2月4日10:30起：馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、
有狗讚、豬事讚（共6款）。
麥當勞歡樂送獨家「隱藏版」金馬款「金架馬西擻公仔」買法、優惠一覽：
◾️「金架馬西擻特餐」275元：金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變
裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️「金架馬西擻特餐」280元：10塊麥克雞塊＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️好朋友變裝秀公仔「金架馬西擻」：單隻售價99元（每人單筆消費限購6個）。
◾️歡樂送獨家優惠！中杯可口可樂、zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰無糖綠茶「買一送一」。
另外，摩斯漢堡也有全新周邊，MOS Friends雞塊兄弟帆布袋來了！圓滾滾的療癒雞塊兄弟化身蓬鬆柔軟的立體絨毛設計，搭配百搭米色帆布袋；現在任一消費加價購199元即可獲得（原價249元），或使用摩斯金點15點免費換、3點加149元也可兌換（數量有限，售完為止）。
資料來源：麥當勞、摩斯漢堡
