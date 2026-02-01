我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：12生肖公仔開賣5天「金馬款」搶爆！官方證實：部分餐廳已售完

▲麥當勞12生肖公仔周邊開賣5天搶爆。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

▲麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔；歡樂送獨家「金馬款」隱藏版瘋搶。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

獨家歡樂送隱藏版金馬款，麥當勞證實：「部分餐廳已售完」。《NOWNEWS今日新聞》記者今打開麥當勞APP實測，已看見住家周邊門市皆顯示「現無供應」金架馬西擻特餐，真的有餐廳金馬款賣完了。

▲麥當勞證實，歡樂送獨家才有的限定金馬造型「金架馬西擻公仔」部分餐廳已售完。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

2026農曆過年前，麥當勞推出12生肖公仔「好朋友新春變裝秀」，奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊超搶手，開賣5天掀起粉絲收藏；，想要擁有的人可要加快腳步，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家把歡樂送優惠、隱藏版買法一次整理。迎接農曆新年，麥當勞童年回憶來扮萌，麥當勞推出「好朋友新春變裝秀」，請出童年看到大的明星奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊公仔，約手掌大的尺寸，一次獲得一位明星及生肖外殼，收藏多組還可互相交換，替喜歡的角色替換不同的生肖造型。網友還發揮創意，把生肖造型外殼搭配現在受歡迎的娃娃吊飾，變出新玩法。尤其，麥當勞歡樂送獨家推出，也讓不少人眼睛一亮，紛紛買來收藏。沒想到「好朋友新春變裝秀」才開賣5天，銷售熱烈；想要擁有的人可別再觀望，現在速速搶起來，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家一次整理歡樂送優惠、隱藏版買法。麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔開賣時間、價格一次看：民眾可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、