嘉義一名91歲的地產大亨日前病逝，他名下擁有約2億元遺產，全都留給了養女，親生子女憤而提告，懷疑父親晚年被人操控，而養女則反控親生子女長年棄養。對此，律師蘇家宏表示，養女因為擁有法律文件「遺囑」，所以有絕對優勢，親生子女只能拿回屬於自己的特留分，至少有50％的遺產仍由養女繼承。
養女被質疑是婚外情對象 遺產全留給她
蘇家宏指出，嘉義一名顏姓地產大亨，早年在嘉義、台南精華地段擁有大量不動產，身價一度高達10億元，不過晚年投資失利、感情複雜，讓財產大幅縮水，只剩約2億元，但仍是一筆不小的財富。
地產大亨又與一名戴姓女子往來數十年，原本戴女被地產大亨的家人視為婚外情對象，但戴女到中年後卻被地產大亨正式收為養女，這段關係也成為家族多年衝突的導火線。今年91歲地產大亨病逝，留下的遺囑竟是把遺產全數留給戴女，讓親生子女認為父親被人操控，憤而提告，戴女則反控親生子女多年來棄養父親。
手握遺囑有絕對優勢 可分得過半遺產
蘇家宏表示，戴女因為擁有法律文件「遺囑」，所以獲得絕對優勢，因為立遺囑的人可以利用遺囑，將遺產送給任何人，就算不是法律上的親人，也能合法取得遺產。不過把遺產全數留給戴女，會違背「特留分」規定，因此地產大亨的親生子女們可主張取得遺產1/2的應繼分，最後合法遺囑在扣除子女特留分之後，至少50％的遺產將由戴姓女子合法取得。
接著，蘇家宏分析，地產大亨如果已經透過合法的收養程序，將戴女收為養女，並向戶政機關登記，那麼養子女的繼承權跟大亨的3位親生子女相同，如果大亨沒有配偶，包含養女在內的4位子女，可分得遺產的1／4；而如果有遺囑指定養女全數取得，其他3位子女則可主張每位1／8（1／4*1／2）的特留分扣減，養女則可獲得5／8的遺產。
另外，蘇家宏表示，在《民法》的繼承中，配偶跟子女（包括養女）的繼承權是相同的，是依照人數平均繼承遺產。而成年人收養除了當事人雙方合意以外，也必須經過法院的許可，法院通常會確認養女的父母是否也同意，法院裁判准許收養後再到戶政單位登記。
資料來源：律師蘇家宏
