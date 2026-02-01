我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣議長謝典林近日帶網紅開箱被戲稱為「衣鳳百貨」的700坪家族豪宅，室內挑高籃球場、大型酒櫃及奢華浴缸曝光，引發網路正反兩極熱議。網友質疑炫富：「國民黨議長當到可以在家裡蓋一個百貨公司，家裡有酒櫃籃球場還說這是一般台北家庭？」，謝典林接受記者電訪，強調自己不偷不搶，拍片就是為了把生活環境公開，讓外界不用再對謝家住處亂猜測，坦蕩表示：「我就是住在這裡，讓大家不用在那邊猜。」謝典林解釋，該處土地是當年台糖標售時合建並買回，所有權取得合法，父母贈與子女也有合法金流，絕非不明來源。他指出，溪州鄉土地價格便宜，這棟豪宅包含建物與建材，成本約在4000萬至5000萬元之間，同樣的價格在台中、台北根本算不上豪宅，在台北甚至只是「一般家庭」的行情。他認為這是「地點（location）」造成的問題，在鄉下用同樣的預算蓋房看起來比較豪華，但論價格其實在都會區就是普通房產。外界質疑開箱動機，謝典林直言，因住家常在選舉時成為攻擊目標，才決定主動邀請網紅拍攝，且這次合作多組網紅皆未支付業配費，表示自己並無意參選縣長，「打這個要做什麼？」雖然預料到酸民一定不會講好話，但他認為這些攻擊反而能增加影片流量與粉絲數，既然要拍片就希望讓更多人看到，強調僅公開個人居住空間，父母與姐弟仍保有各自隱私，無須過度解讀。