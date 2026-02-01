我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）在當地時間31日搭乘專機時，向記者談到中國國家主席習近平時，他形容習近平是中國的「老大」（The boss），並強調習近平在中國公民中擁有強大的權威。根據外媒報導，川普31日搭乘空軍一號前往佛羅里達州時，在機上與記者進行18分鐘左右的談話。其中針對記者詢問，中國能否拿回借給委內瑞拉以換取石油的巨款時，川普表示：「我不知道，我對這件事情一無所知。」不過他進一步提到，歡迎中國參與委內瑞拉的石油交易，並稱這對中國是很棒的交易，「我們已經達成了一項協議，印度也要進來了，他們將會購買委內瑞拉的石油，以此來取代從伊朗購買石油。歡迎中國進來購買石油。」川普也在談話中談及了加拿大與中國近期達成的貿易協議。川普直言，「我們不希望中國接管加拿大。如果他們達成了他想要達成的那個協議，中國就會接管加拿大。」他還調侃表示，如果中國接管了加拿大，第一件事情就是「終結冰球運動」。目前，美國政府已威脅，如果渥太華當局執意推動涉及中國的貿易協議，美方將對加拿大徵收100%的關稅。美方認為這類協議可能會損害美國的經濟利益。對此，中國回應稱，其與加拿大的貿易協議並不針對第三方，並強調雙方應開展合作。華盛頓與渥太華之間持續的緊張局勢，源於更廣泛的美加爭端，其中包括關稅威脅以及針對加拿大飛機的認證爭議。這些問題已使兩國的外交摩擦升級，不再僅限於與中國相關的貿易聯繫。此外，記者還問及一週前中國內部發生的軍方整肅事件。中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，近日遭中國國防部公告，以「嚴重違紀違法」為由立案調查，引發國際關注。對此，川普告訴記者，對他而言，中國只有一個老大，那就是習近平，而習近平就是在跟他打交道的人。當記者追問解放軍高層落馬是否對局勢有影響等問題時，川普表示：「我認為習近平就是老大。我非常密切地觀察這一切，他在中國享有崇高的地位。他就是老大。」