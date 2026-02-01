我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宣虎被爆料逃漏稅嫌疑。（圖／Netflix）

才透過熱播劇《愛情怎麼翻譯？》獲得許多關注的男星金宣虎被爆出逃漏稅疑雲，值得一提的是，他去年才簽約到Fantagio經紀公司旗下，變成車銀優同事，沒想到在車銀優被爆出逃稅之際，金宣虎也跟著出事，引起許多網友討論。根據韓媒報導，金宣虎於2024年1月在自家地址設立一間個人演出企劃公司，公司由金宣虎本人擔任代表，父母分別任董事與監察人，其中引起爭議的是，金宣虎每月透過公司帳戶支付父母薪資後，再由父母轉回自己名下，他的父母更被指使用公司名下信用卡，支付日常生活娛樂消費，甚至連車輛都登記於公司名下，因此被質疑是透過空殼公司降低應繳稅金。針對外界質疑，金宣虎所屬經紀公司Fantagio發聲明表示，公司設立初衷是為金宣虎規劃舞台劇及劇場演出，並非為節稅用途，同時強調，該公司過去一年多未實際運作，目前已進行停業手續，並整理完整立場以應對輿論。目前，金宣虎本人尚未對外回應，事件正在延燒中。本次金宣虎被爆出逃稅一事，也不免讓人聯想到日前車銀優才被爆逃稅200億，再加上兩人隸屬於同經紀公司，讓許多粉絲擔心是否旗下藝人會陸續出事。根據國稅廳說法，車銀優被認定是透過母親名下設立的法人公司，簽署演藝活動支援相關合約，將原本屬於個人的演藝收入轉入法人帳下。稅務單位判定該公司「缺乏實體營運內容」，屬於紙上公司，主要目的在於規避最高可達 45% 的個人所得稅率，改以稅率相對較低的法人稅課徵，因此構成逃稅疑慮，涉案金額高達200億韓元。事件曝光後，車銀優於1月26日透過社群上傳道歉聲明，坦言因自身相關事件讓大眾感到憂心與失望，對此深感抱歉，並表示會藉此機會反省自己身為韓國國民，在履行納稅義務上的態度是否足夠嚴謹，他也強調，將虛心接受相關結果並承擔責任，同時，車銀優也澄清外界對其兵役的揣測，指出去年入伍是因依法已無法再延後，與稅務調查無關。