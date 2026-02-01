我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呂頌賢在TVB港劇《笑傲江湖》中扮演令狐冲，因此紅遍華人區。（圖／摘自微博）

▲呂頌賢（左）與梁藝齡（右）在《笑傲江湖》分飾令狐冲與任盈盈，成為觀眾欣賞的螢幕俠侶。（圖／摘自微博）

▲都演過金庸劇要角的吳啟華（左起）、呂頌賢、張國強近日相聚，呂頌賢的粉絲看到他變得更健康，都替他開心。（圖／摘自小紅書）

在金庸各版本《笑傲江湖》中被公認最能演出男主角瀟灑不羈氣質的呂頌賢，號稱「最帥令狐冲」，原本陽光健壯，去年因為肺部嚴重細菌感染住院，甚至一度住進加護病房達14天，暴瘦18公斤，雖然治療後已經出院，粉絲仍為他的健康情況擔心不已。近日他與友人吳啟華、張國強聚會，看來氣色好了不少，臉頰及身形都回復正常，網友忍不住感嘆：「身體健康真的最重要。」呂頌賢本來是香港亞視力捧小生，雖然後來做到該台的當家小生，由於香港觀眾的慣性收視，亞視的大牌還不及對手TVB的B咖有知名度，與亞視約滿後，呂頌賢理所當然跳槽TVB，並且成為金庸武俠大戲《笑傲江湖》男主角，由於受到觀眾歡迎，建立在TVB的穩固地位，也紅遍華人區。不過他向來給人陽光、俊朗的形象，去年的一場大病卻瘦到明顯憔悴，粉絲看到他的樣子都憂心。他的妻子麥景婷曾在社群媒體發文表示，過去他長時間投入戲劇工作、作息不正常導致免疫力下降，可能是生大病的原因，還好他平時有運動的習慣，所以打下不錯的體能基礎，最終得以熬過難關，能夠返家休養。呂頌賢之後也自己發文，稱住院的過程幾乎都在昏迷、沒有什麼感覺，但卻讓他深刻體會到什麼叫「起死回生」，認為大家一定不要忽視休息的重要。經過這場身體上的大危機，呂頌賢現在逐漸回復昔日丰采。他和吳啟華、張國強聚會時，穿上西裝顯得帥氣有型，體型也不再削瘦。有趣的是，他是「最帥令狐冲」，吳啟華與張國強分別扮演過《倚天屠龍記》的張無忌、《天龍八部》的慕容復，張國強忍不住留言寫道：「感覺我們好像在江湖聚會一樣。」粉絲看到呂頌賢明顯變得更健康，也放下心中的大石。