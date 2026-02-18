我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日村勇紀（右）之前送了星野源盤子，意外曝光他跟老婆新垣結衣的相處模式。（圖／IG@hoshinogen_ann）

▲▼星野源（下圖左）跟新垣結衣因《月薪嬌妻》結緣，2021年結婚成為夫妻。（圖／X@@nigehaji_tbs、達志影像）

日本女神新垣結衣近年在螢光幕前的存在感明顯變低，電視劇與電影作品幾乎掛蛋，2025年實際曝光的代言也只剩下3支，包含十六茶的2支廣告，以及與明治合作的巧克力相關宣傳，對過去長年被視為「穩定輸出型國民女神」的演員而言，這樣的變化自然引發和引退有關的揣測。不過若把視角拉回她婚後的生活狀態，答案並不複雜，因為星野源曾在訪談中提到，夫妻倆都是不會早起的夜貓子，生活節奏偏晚，這樣的作息選擇，可推測新垣結衣已不再刻意配合傳統早起拍攝行程與高密度曝光，而是優先把生活與習慣放在工作之前而已。新垣結衣重心轉向生活的線索，能從星野源日前在廣播節目《星野源的All Night Nippon》聊到的夫妻日常看出端倪，當天來賓日村勇紀送了他一個盤子，星野源第一反應不是客套致謝，而是脫口說家裡本來就有一模一樣設計的碗，還補充那是夫妻每天都在用的款式，日村聽了相當驚喜，笑著要他們務必一起用新盤子，星野源也很自然接話，說一回家就會用，對話沒有刻意放閃，很自然的把「我們家」掛在嘴邊。談到作息時，星野源也進一步分享兩人的相處節奏，夫妻倆都是夜貓子，沒有人會早起，生活自然變成夜晚型，有時他深夜回到家，新垣結衣也還醒著，兩人就差不多時間一起睡覺，沒有誰刻意迎合對方，而是在日常中慢慢磨出彼此都舒服的節奏。日村聽完笑說「所以你們才這麼合拍」，星野源只是淡淡回了一句「可能是吧，這也是結婚後才發現的事情」，把兩人目前的生活狀態交代得相當清楚。順著這樣的生活選擇來看，新垣結衣近年的工作量銳減，也就顯得不那麼突兀，自2011年起擔任明治巧克力Meltykiss代言人的她，陪伴日本人走過14個冬天，2025年卻無預警由24歲的出口夏希接棒，消息曝光後引發不小震撼；她連續6年代言的柔軟精品牌後來也交棒給廣瀨鈴，再加上2023年僅有1部電視劇、2024年0戲劇作品，只剩2部電影上映，2025甚至就沒再拍戲，只剩下3支廣告代言，讓網路上開始出現引退等討論聲浪。新垣結衣並非全面停工，她仍持續接下符合自身節奏與定位的合作，例如十六茶的2支廣告，以及替明治新商品「生のとき」宣傳，只是從過去象徵冬天的門面角色，轉向更成熟、低調的形象。從作品選擇上也能看出，她不再刻意補足「新垣結衣＝甜美可愛」的既定期待，這樣的方向也與她在2021年結婚後宣布「要以自己的步調打造個人風格」、保留部分合約、選擇獨立活動的決定一致，即便因此產生形象落差與成績討論，也沒有回頭迎合市場口味。從星野源的描述加上新垣結衣近年的工作方式來看，她現在確實不再被放在女神、演員或國民老婆的位置，而是慢慢回到一個更生活化的角色，會跟老公一起用同一個碗、一起熬夜，也會在深夜還醒著等他回家。對她而言，這樣的狀態不需要特別解釋，也不需要對外交代，就只是安靜的過好自己選擇的生活而已。新垣結衣是日本女演員、歌手，早年以模特兒身分出道，之後轉進戲劇圈發展，2007年因主演電影《戀空》迅速打開知名度，清新形象深植人心，後續又接連在電視劇《王牌大律師》、《月薪嬌妻》等作品中展現穩定表現，不論收視或討論度都相當亮眼，也因此被日本觀眾封為「國民老婆」。她與《月薪嬌妻》男主角星野源因戲結緣，戲外關係逐漸升溫，最終於2021年宣布結婚，成為當年日本演藝圈最受矚目的一對。