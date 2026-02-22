我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋仲基、宋慧喬（右）2016年因為主演《太陽的後裔》，2人事業同步攀升，最後假戲真做結婚。（圖／AP美聯社）

宋仲基、宋慧喬拍戲動情結婚 成了南韓最夢幻的童話CP

宋仲基離婚行為超幼稚 演戲狂偷臭前妻

宋慧喬改變形象演什麼都爆紅 宋仲基狂失利

雙宋從夫妻變敵人 童話關係只剩成績對比可連結

曾被形容是現實版童話的「雙宋夫妻」，如今只剩下事業成績可供對照回顧，宋仲基與宋慧喬從《太陽的後裔》走紅全亞洲，到2019年撕破臉離婚，7年時間過去，不只人生各自分岔，連作品表現也正式站上對打局面。2025年，宋慧喬主演電影《黑祭司2：闇黑修女》在韓國累積167萬觀影人次，直接壓過宋仲基新片《波哥大：最後的機會之地》的42萬人次；今年宋慧喬確定搭檔孔劉主演Netflix新劇《慢慢地，強烈地》的新動向引爆討論，反觀宋仲基近年作品表現持續低迷、選片策略反覆受到檢視，事業走勢一攤開，兩人近年在市場上的位置變化已相當明顯。2016年，《太陽的後裔》播出後席捲全亞洲，宋仲基與宋慧喬也成為當年最具代表性的螢幕情侶，劇中軍官劉時鎮與醫師姜慕妍在戰地相識，從互看不順眼到並肩救人、彼此動心，感情線推進得自然又有說服力，戲外兩人的關係也隨著合作逐漸拉近，直到被媒體拍到約會畫面後才正式對外認愛，最終步入婚姻，當時不少人都記得宋仲基其實早就是宋慧喬的粉絲，從合作對象一路走到結婚，被外界視為「追星成功」的最佳範本，也讓這段關係被套上童話般的濾鏡。只是這段婚姻維持不到2年便急轉直下，2019年宋仲基率先對外公布離婚消息，且是在未事前告知宋慧喬的情況下，先行向首爾家庭法院提出離婚調解申請，隔天才透過法定代理人對外發聲，聲明中提到「不想指責對方」、「未要求精神賠償」，語氣看似冷靜，卻被不少輿論解讀帶有警告意味；相較之下，宋慧喬僅簡短表示離婚原因是「個性不合」，低調處理、不多做說明，雙方態度形成鮮明對比，也讓這段婚姻的結束方式持續被放在顯微鏡下檢視。離婚後，宋仲基多次被指「話中有話」，甚至愛在公開場合「偷臭前妻」，2024年播出的《淚之女王》第8集中，他客串金智媛的離婚辯護律師，台詞直接吐槽「離婚聲明上面寫說，離婚的主要原因是『個性不合』，這該死的……瘋子。」以及「決定做回好朋友？祝福彼此有美好的未來？據我所知，沒有人離婚還會想祝福對方，只是說說而已。」畫面一出立刻被觀眾對號入座，引發熱烈討論；反觀宋慧喬幾乎不在公開場合談及前段婚姻，也極少接受相關提問，長時間選擇把重心放回作品本身，反而讓她被不少網友封為「最有風度的前妻」。時間來到2024年，雙宋不約而同端出新作品，成績卻呈現明顯落差，宋慧喬在《黑暗榮耀》後持續走暗黑、去公主形象化路線，接下宗教驚悚題材《黑祭司2：闇黑修女》，最終在韓國累積167萬觀影人次；相較之下，宋仲基主演的《波哥大：最後的機會之地》僅拿下42萬人次，市場反應冷淡，不只電影表現承壓，他2025年久違回歸愛情劇的《我的青春》最高收視也僅停在2.9%，與《太陽的後裔》當年35.3%的巔峰成績相比，落差格外刺眼，過去曾在訪問中坦言因作品反應不如預期而感到失落的宋仲基，近年選片方向與市場連結度，也屢屢被外界拿出來討論。其實離婚後的宋慧喬同樣不是一路順風，她在宣傳《黑祭司2：闇黑修女》期間坦言這5年走得並不輕鬆，也很努力撐過低潮期，因此開始重新整理人生順序，過去總把家人、朋友、伴侶擺在最前面的她，如今更重視「先把自己照顧好」，因為只有善待自己，才有餘裕去愛別人，而她的下一步也備受業界與觀眾關注，新作《慢慢地，強烈地》確定於Netflix上線，男主角是孔劉，導演由《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》的李允貞執導，劇本則出自《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調時光》的盧熙京之手，光是卡司與製作班底，就已經在開拍前引發高度討論。對比之下，宋仲基近年作品連續失利，加上選片視角備受質疑，市場期待值明顯不如過往。曾經並肩站在最高點的宋仲基與宋慧喬，如今一個逐步找回節奏，一個仍在調整方向，這段從童話開始的關係，最後只剩下作品成績的殘酷對照，成為外界借機拿來連結雙宋、反覆討論的焦點。