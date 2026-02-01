我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣家扶基金會北高雄家扶中心舉辦扶幼主委交接及歲末聯誼活動，有扶幼委員、志工等人，以及受扶助家庭與會。(圖／記者黃守作攝，2026.02.01)

▲台灣家扶基金會北高雄家扶中心卸任扶幼主任委員林玉生致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.02.01)

▲台灣家扶基金會北高雄家扶中心舉辦扶幼主委交接及歲末聯誼活動，有受扶助偏鄉學校校長潘如萍等人，以及受扶助家庭與會。(圖／記者黃守作攝，2026.02.01)

▲台灣家扶基金會北高雄家扶中心新任扶幼主任委員李奇倫致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.02.01)

台灣家扶基金會北高雄家扶中心於今(1)日，在高雄市橋頭區小樽臻愛會館，舉辦扶幼主委交接及歲末聯誼活動，會中感謝卸任主委林玉生2年來的辛勞付出，期盼新任主委李奇倫持續帶領扶幼委員會推動扶幼工作，陪伴弱勢兒少翻轉生命。家扶基金會北高雄家扶中心扶幼主委交接及歲末聯誼活動，是由卸任主委林玉生主持，有立法委員賴瑞隆、柯志恩、許智傑、高雄市議員鍾易仲、高雄市議員參選人張騏晟等地方民意代表、受扶助偏鄉學校校長潘如萍、和發工業區服務中心主任潘怡璋等人，以及扶幼委員、志工等人與會，卸任主委林玉生並在台灣家扶基金會董事孫得人的監交下，將印信交給新任主委李奇倫，完成主委交接儀式，以利會務之運作，持續推動扶幼工作。台灣家扶基金會董事孫得人表示，感謝卸任主委林玉生2年來的辛勞付出，為了協助中心完成各項活動辦理，連結社會資源挹注，邀請30位新委員投入中心扶幼工作，更積極強化扶幼委員們的凝聚力，辦理多場次的參訪活動，帶領委員們走進那瑪夏、茂林等原鄉部落，實地瞭解、關心偏鄉弱勢，讓更多人認識與認同北高雄家扶中心的扶幼工作。孫得人說，北高雄家扶中心卸任主委林玉生在走訪許多的服務區域後，深感北高雄家扶中心的服務幅員廣大，為了提升社工人員載運物資的安全與便利性，乃邀集扶幼委員們成功媒合國際獅子會300E-2區捐贈服務專車，讓愛走進每一個需要的原鄉部落，林玉生卸任後，將以輔導主委的身分成為扶幼委員會與北高雄家扶中心的後盾，持續給予協助，鼓勵新任主委李奇倫共同陪伴孩子成長。北高雄家扶中心新任扶幼主委李奇倫指出，他始終將「家扶」放在首要，因曾走過事業挫折的低潮，更能感同身受弱勢家庭面臨經濟困境的無助，但秉持勇於承擔的責任感與積極向上的態度，加上許多貴人的相助，成功走出低谷翻轉生命，他更將這份感謝轉化為助人的力量，不僅自己用心付出，更號召身邊親朋好友共襄參與公益活動。李奇倫並指出，希望以跨域歷練、善行致遠的精神，成為孩子們背後那股溫暖且堅定的力量，會中並帶領新的扶幼團隊宣示未來2年的4大願景，包括協助中心完成大寮服務處購地、增加中心助養人數、促進中心社工及志工隊與委員會情感交流、英雄退場團隊進場共創三贏的理念，聚集眾人的智慧，建立一個制度完善與默契永續運轉的團隊，期藉助眾人的力量一同推動扶幼工作。會後並舉辦歲末聯歡餐會活動，以慰勞辛苦的北高雄家扶中心社工、志工與寄養家庭夥伴們，期盼新的一年推展各式扶幼工作如萬馬奔騰，提供弱勢家庭更完善的服務、陪伴弱勢兒少好好長大。