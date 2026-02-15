我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南市長之戰，由民進黨陳亭妃正面迎戰國民黨謝龍介。（圖／記者葉政勳攝、翻攝自謝龍介臉書）

2026年的台南市長選戰，綠營將派出陳亭妃對決國民黨參選人謝龍介，兩人雖玵已經6度交手，對陳亭妃來說，這一次的感覺卻截然不同，她接受《NOWNEWS》專訪時回憶起過去與對方交手時，謝曾開著宣傳車在廟口罵她，如今，現在的謝龍介已經不是過去的謝龍介，且是政黨對決，不能掉以輕心，強調會穩扎穩打面對每一步、凸顯出兩人的不同，「他是站在雲端，我是在地深耕」。談起這位熟悉的對手，陳亭妃觀察入微，並直言，過去兩人交手多席次議員或立委選舉時，「他就是開著宣傳車在廟口罵我，但我從不理會」，但她提醒，現在的國民黨已非吳下阿蒙，在立法院有民眾黨的協助、佔多數席次，底氣更足、態度也更為兇悍。「我們要穩紮穩打，好好地面對每一步！」陳亭妃自信劃出兩人分界線：要把我們對台南的了解，凸顯他對台南的不了解；把我們對台南的用心，凸顯他對台南的不用心；把我們對台南的深耕，凸顯他對台南是站在雲端，讓大家看到兩人差別。陳亭妃透露，雖然她在跑地方時有遇過謝龍介，但似乎沒有很常在地方走動，「聽說他好像只有市區比較多去，縣區都沒去，市區也很少看到」。「所以我說他是雲端，我們是在地深耕！」不過，陳亭妃示警，謝龍介嘴巴很厲害，他之前的嘴巴跟現在的嘴巴不一樣，且國民黨在立法院的底氣也很不同，因此要很小心。身為民進黨在台南的大母雞，陳亭妃對「母雞帶小雞」有著清晰的藍圖。她分析，議員當選可能只需要10%的支持度，但她需要超越50%，「母雞就是要把能量做大，議員就能在之中，取得認同感、支持度」。距離大選還有10個月，陳亭妃已按部就班排定節奏，從「深度」、「感恩」、「溫暖」到「鐵馬」，要一區一區取得人民感動，同時把能量做大、把後援會call大，再做集結；至於如何輔選選戰，她強調，會配合市黨部，由黨部處理選戰策略、選務工作。民進黨在台南執政多年，面對國民黨「改變」的口號，陳亭妃準備好了一套屬於她的「女力哲學」。她認為，現在人民的投票意向可能兩天就改變，不再像過去黏著度高，也可能認為，「差一張票沒差」，所以她要讓選民看見「台南400年來第一位女首長」的獨特性。「在台南，沒有人不認識陳亭妃，認識我的人都知道，我的腰比誰都軟！」她感性地說，她有勇氣、韌性、勇敢，她可以站在第一線保護人民，但她也能腰比別人更軟，去傾聽人民的聲音，這是他們做不到的，也是一個識別度，「希望你這一票投給我，我可以給你信任，不是用嘴巴，是用感情、感覺、溫度」。陳亭妃堅定地說，27年她沒有一刻離開這塊土地，且這27年，都在大家身邊，「你用嘴巴去講，人民不會再信任，國民黨想要用嘴巴去騙票，也騙不了」。