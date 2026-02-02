我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（左）和女兒顧穎長相非常相似。（圖／翻攝自IG@n_a_n_a_l_e_e）

李千娜的女兒顧穎因參加選秀節目《大學聲 YOUNG VOICE》展露頭角，而她的長相神似媽媽，即便一開始隱瞞身分，但很難讓人不多做猜想，去年顧穎也正式出道，母女倆將在今年過年登上「2026超級巨星紅白藝能大賞」，李千娜曬出和女兒的貼臉近照，讓粉絲驚呼，「根本是複製貼上！」李千娜在IG分享和女兒顧穎同台錄製節目的合照，興奮寫下，「難得合體，這次特別準備了驚喜的演出，請大家期待一下！」不少粉絲一看到她們合體，興奮留言，「」、「妳在鏡子裡～我在鏡子外」、「這怎麼可能是母女」、「欸這真的是姐妹吧」、「請組團出道」。事實上，顧穎當初參加《大學聲 YOUNG VOICE》時，並沒有特別說自己的身分，但因為她實在太像李千娜，很難不讓人往那邊猜想，後來李千娜擔任節目客座導師，親自評論女兒的歌聲，李千娜直呼自己非常緊張，因為不希望女兒被貼上「誰的女兒」標籤，希望大家能多用心聽她的聲音。