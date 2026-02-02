第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）於美國時間2月1日在洛杉磯Crypto.com Arena盛大舉行，紅毯直播於台灣時間今（2）日上午7點登場，今日紅毯上的最大焦點，莫過於BLACKPINK成員Rosé（朴彩英），她不僅是入圍者，還將在典禮帶來與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的洗腦神曲〈APT.〉。Rosé的紅毯造型也令人驚豔，緊身黑裙搭配白色造型裙襬大秀美腿，高貴又不失氣質，吸引全場目光。
Rosé下身失蹤！平口緊身短禮服大秀長腿
據美國《Elle》雜誌報導，Rosé今晚選擇了一套來自Giambattista Valli的黑白拼接平口禮服。這件禮服的設計別具巧思，上半身是簡約修身的黑色平口剪裁，下半身則接續著極具戲劇張力的白色層疊蓬鬆裙擺，猶如奶油雲朵般垂墜落地。Rosé筆直長腿藏不住，搭配黑色透膚絲襪，更加提昇精緻度。
Rosé燙了「夢露捲」 金髮復古造型超時尚
在妝髮方面，Rosé換上了復古感十足的「瑪麗蓮夢露式」金髮捲髮，搭配來自Tiffany&Co.的精緻珠寶，完美平衡了現代時尚與經典好萊塢的優雅氣質，被現場媒體譽為今日紅毯的「最佳造型」之一。
Rosé用〈APT.〉闖進葛萊美 一口氣入圍3大獎
Rosé憑藉與火星人布魯諾合作的全球熱曲〈APT.〉，在本屆葛萊美獎大放異彩，共入圍了3項重量級獎項，包含年度製作（Record of the Year）、年度歌曲（Song of the Year）、最佳流行重唱／團體演唱（Best Pop Duo/Group Performance）。對手包含女神卡卡（Lady Gaga）、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）等西洋大咖巨星。
這些入圍也讓Rosé成為歷史上首位在葛萊美「4大通選類獎項」（Big Four）中獲得2次提名的韓國藝人（包含先前隨團體的紀錄），BLACKPINK隊友也替她感到高興，成員Lisa日前在金球獎訪問中就表達對Rosé的支持，而BLACKPINK近期剛結束了《Deadline》世界巡迴演唱會，並預計在幾週後發行眾所期待的新迷你專輯。
今晚的葛萊美對Rosé而言，不僅是音樂才華的肯定，更奠定了她作為全球時尚Icon的地位。無論最終獲獎與否，Rosé已經在音樂界的最高殿堂寫下了屬於她的新篇章。
影片來源：葛萊美官方YouTube
