美國司法部近日公布超過300萬頁的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，其中提到印度總理莫迪（Narendra Modi）曾在2017年訪問以色列期間，「唱歌跳舞」來取悅時任美國總統川普（Donald Trump）。對此印度外交部則予以否認，反控這純屬愛潑斯坦個人「低劣的臆測」。根據《彭博社》、《印度教徒報》報導，美國司法部上月底公布的最新一批愛潑斯坦檔案，有一部分郵件和通話記錄涉及印度，而在2017年7月發出的一封電子郵件中，愛潑斯坦聲稱，莫迪聽從建議前往以色列，從而討好川普：「印度總理莫迪採納了建議，在以色列唱歌跳舞，以此取悅美國總統。他們幾週前才見過面……這奏效了！」報導指出，莫迪確實曾在2017年6月、7月先後與川普會面並到訪以色列，成為首位訪問以國的印度總理，從愛潑斯坦的郵件內容來看，2件事似乎有關聯，而郵件被公布的時間點也相當敏感，莫迪預計本月底進行第2次以色列訪問。對於郵件內容，印度外交部1月31日發表聲明，強調除了莫迪的確曾於2017年7月訪問以色列這個事實之外，郵件裡其他的暗示，都不過是1名罪犯低俗的胡言亂語，理應被徹底鄙視並駁回。原文連結：