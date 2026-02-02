土地公尾牙固定在每年農曆十二月十六日，2026年土地公尾牙位於國曆2月3日，土地公尾牙不只是向神明感謝，也是拜拜補財庫、祈禱生意興隆與平安順遂的日子，不少店家與信眾皆會在土地公尾牙拜拜祈福。《NOWNEWS今日新聞》特別整理土地公尾牙怎麼拜？土地公尾牙何時拜？可以提早拜嗎等資訊，包含土地公尾牙拜拜由來、地點、補財庫順序、拜拜吉時、供品禁忌與祝禱文等，帶領民眾快速讀懂土地公尾牙如何拜拜。
📍2/3土地公尾牙拜拜由來
尾牙主要祭拜神明是土地公，習俗源自於早期閩南與台灣商業文化中的「做牙」傳統，過去商家會在每個月的初二與十六準備供品，祭拜土地公，感謝神明守護地方平安、照看生意往來，這樣的行為就被稱為「做牙」。到了年末，農曆十二月十六這最後一次做牙，便稱為「尾牙」。
📍2/3土地公尾牙拜拜地點
1、可在自家住宅或公司門口前，若不方便參拜，可直接前往當地土地公廟。
2、若是公司、店面有供奉土地公，則在土地公的神位前；如無供奉，則在店家門口祭拜，並且記得「從門口往外拜」。
📍2/3土地公尾牙拜拜流程
■ 步驟1：準備土地公拜拜供品、擺放至供桌
準備上文建議的供品或其他自己喜歡吃的供品並擺放至供桌，請注意數量須為「單數」為佳。
■ 步驟2：點香、先拜天公
點 3 柱香，先對著廟裡的天公爐或家門外，以虔誠的心稟報上我們的姓名、農曆出生年月日以及居住地址，這是為了向玉皇大帝和諸神佛顯示我們的虔誠，並讓他們知曉我們的身分；接著說明自己是來拜土地公的，並請天公、諸神佛保佑一切圓滿順利。
■ 步驟3：拜土地公
接下來，若是在廟裡拜土地公的人須前往土地公廟，在家拜土地公的人則面對家中供奉的土地公神像。請恭敬地提供您的姓名、出生日期、居住地，以及您所期盼的祝願，如事業、學業、健康、平安；然後，懇請土地公施予神威加持，保佑如願以償。
■ 步驟4：擲杯
當香燒的剩下3分之1時，可以擲杯来詢問土地公是否對這次的供品感到滿意，確保願望是否清晰傳達，以及是否可以燒準備的金紙。如果擲出聖杯即可燒金紙，燒盡金紙後，再次以雙手向著天公和土地公鞠躬敬拜，表達謝意。
📍2/3土地公尾牙拜拜吉時
傳統認為土地公下午精神較好，早上通常都在忙公務，下午13時至19時是祭拜吉時。但若要較早祭拜，根據民俗專家謝沅瑾表示，可以挑選以下4大吉時：
■ 清晨：上午5時至早上7時40分。
■ 上午：上午9時至下午1時20分。
■ 下午：下午3時至下午4時20分。
■ 傍晚：下午5時至晚間6時20分。
📍2/3土地公尾牙拜拜供品
■ 三牲（雞、豬、魚）：象徵吉祥、富足與年年有餘。
■ 四果（四季水果，當季水果）：數量通常採單數，可以選擇鳳梨、蘋果、橘子等象徵吉利的水果。
■ 甜食：如麻糬、花生糖、年糕或麥芽糖，民間普遍認為土地公偏好甜食，象徵來年人際關係圓融、生意往來順利。
■ 麻糬：象徵黏錢。
■ 花生：代表好事發生。
■ 刈包與潤餅：刈包寓意財運包起來，潤餅形似銅錢，象徵發財富潤家庭。
■ 茶酒飲料：紅茶、米酒、米酒頭。
📍2/3土地公尾牙可以提早拜嗎？
倘若「尾牙」當天不方便在工作日的時候祭拜，可以選擇提早祭拜。如果當天時間倉促，祭拜儀式則可提前，只需在祭拜時向土地公明確說明：「因尾牙當日工作繁忙，特提前於今日誠心奉祀」即可。
📍2/3土地公尾牙拜拜祝禱文
🟡員工篇
恭請福德正神座前作主，今天是十二月十六日尾牙日，弟子/信女 某某某 目前在 上班地址 工作，生日是農曆XX年XX月XX日，期望明年工作順利，貴人相助，感謝福德正神今年的庇祐，祈求您明年能庇祐弟子工作順心，一切如意，感謝鴻恩。
🟡老闆篇
奉請福德正神座前作主，今天是十二月十六日尾牙日，弟子/信女 某某某 公司在 公司地址，生日是農曆XX年XX月XX日，祈求來年公司開運大吉，財源廣進，感謝福德正神今年的庇祐，祈求來年能庇祐公司生意興隆，一切順心如意。
📍2/3土地公尾牙拜拜禁忌
■ 禁忌1：避免芭樂、番茄、檸檬、釋迦或梨子等水果，一方面被認為籽多不潔，另一方面與商業文化中的諧音聯想有關，例如「芭樂票」、「翻盤」等有不吉利的象徵。
■ 禁忌2：避免嬉鬧、抱怨經營不順，拜拜時忌諱抱怨，等於把負能量帶到隔年。
■ 禁忌3：儀式尚未完成前就分食供品。
資料來源：桃園航空城福德正神源福宮、天地銀行香鋪
