台灣位處地震帶，建築安全相當重要，921大地震後，政府積極推動公有建築「建築物實施耐震能力評估與補強方案」，改善建築耐震功能，私人建築也能申請耐震弱層補強計畫補助，讓老房子在等待都更的過程中，免受大地震威脅。不過卻有公寓申請到補助後，有少數住戶不參與施工，導致補強計畫停擺，對此，住保會公益律師建議，政府可行使公權力，強制不願意配合的住戶參與，才能保障大多數人的居住安全。
成功申請建築弱層補強補助 卻無法動工
政府提供補助修繕私有建築物，卻有公寓住戶申請到補助後，還是面臨無法施工的窘境，新北一處7棟連在一起的5層樓社區公寓，建築排成了一個「ㄈ字形」，經過耐震能力初步評估危險度總分數（R值）分別是76、78.51，R值大於45屬於「未達最低等級」，代表建築物結構安全已經沒有改善效益，屬於瀕危等級，可直接申請危老重建。
不過重建過程漫長，住戶擔心居住安全，於是該社區公寓其中4棟，在2023年取得新北巿政府的弱層補強補助，採用A方案，每棟補助85%上限450萬，可以補強房子的軟弱層，不過社區卻遲遲無法施工，原因就出在少數居民不配合參加。
無法整合住戶意見 缺少關鍵位置難以抗震
支持補強的住戶強調，依照《建築法》77條精神，建築物所有權人與使用人有責任維護建築物之構造及設備安全，他們爭取到國震中心補助經費，卻卡在部分住戶不欲參加，那多數人的建築物公共安全誰能來保障？住保會顧問吳翃毅表示，在國土署來板橋區公所宣傳老宅延壽活動當天，也有住戶提問，少數住戶無法凝聚共識修繕老宅，無法整合住戶意見，才是最大困境。
負責新北公寓補強設計的結構技師吳亮宇表示，這7棟5層樓的建物是ㄈ字形結構，原本設計有4棟參與補強，讓補強配置還算是平均及對稱。但後續有一棟因部分住戶不參與補強，導致該棟無法施工，這棟的位置又是在ㄈ字形結構右上角的關鍵位置，若排除該棟進行補強，補強位置無法平均，雖可排除建物軟弱層，就怕萬一發生較大的地震時，仍可能發生應力集中或扭轉，造成嚴重損壞。
欠缺法源取得釘子戶認同 等待時間漫長
住保會顧問吳翃毅表示，從弱層補助執行作業來看，當多數住戶努力爭取經費後，卻欠缺明確法源依據來取得不同意戶的認同，就像都更案，苦談都更多年，難整合住戶意見，而今法令可強制都更，依法申請政府代拆，只是從實務面來看，還是拖延時間，問題是住戶的安全能等嗎？
道理聯合法律事務所主持律師、住保會的公益律師呂柏寬建議，依目前法律制度，地方市府工務局得依據建築物損壞程度，評估並判定張貼紅黃單，再由工務局對所有權人開出行政處分，依《建築法》77-1條，命結構有問題之建物應限期改善、進行補強。
國震中心的弱層補助立意良善，能有效提供結構有問題的老屋第一筆緊急資金，但法制層面的配套卻無法跟上，當出現有不願意配合的「釘子戶」，政府單位無從行使公權力，只能由其餘區分所有權人，透過漫長司法程序訴請釘子戶必須配合，萬一房屋在這期間進一步出現結構受損，甚至倒塌產生寶貴人命的損害，一切都已難以補救，現階段法律制度實有改進之空間。
資料來源：建築物實施耐震能力評估與補強方案、耐震弱層補強計畫、住保會
