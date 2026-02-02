我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成並非第一次遭到連環清算。（圖／黃立成 Jeffrey Huang臉書）

53歲黃立成近年轉戰投資電影、直播和加密貨幣市場，而且出手闊綽，但31日加密貨幣市場動盪，比特幣從晚間10點後急殺，跌破8萬美元，黃立成的帳戶在6小時內就被強制平倉14次，總共被清算了241次，帳戶餘額只剩2萬815美元（約台幣65.8萬元），數字相當驚人。根據平台Lookonchain在社群平台X（前推特）的發文指出，黃立成在6小時內被清算14次，強制平倉紀錄高達241次，帳戶只剩下2萬815美元（約台幣65.8萬元），資金可謂是雪崩式下滑。黃立成淡出演藝圈後，全心投入加密貨幣市場，近年在幣圈動向始終備受關注，他才在2026年元旦高調發文宣告「回來當大哥」，展現歷經低潮後重新出發的氣勢，沒想到加密貨幣市場再度出現劇烈震盪。事實上，這並非黃立成首次面臨清算危機，回顧2025年10月加密貨幣行情劇烈波動期間，他曾在短時間內被清算多達200次，帳面損失累計超過2000萬美元（約新台幣6.6億元），當時相關數據曝光後一度震撼幣圈，也讓外界見識到高槓桿操作在極端行情下的風險程度。儘管多次遭遇巨額虧損，黃立成在幣圈的能見度反而持續攀升，他面對天價起伏時展現出的抗壓性與高風險操作風格，讓他成為加密貨幣社群中極具辨識度的人物之一。此次再度遭清算後，外界也持續關注他是否會調整投資策略，或選擇繼續以高槓桿方式迎戰市場，未來動向仍是幣圈焦點。