迎接尾牙拿年終抽獎金，開喝「星巴克買一送一有星冰樂」咖啡優惠！根據星巴克官網，今（2）日起「買一送一」尾牙同樂好友分享日連喝2天，最便宜買法大杯星沁爽55元起，划算推薦菜單一次看。路易莎表示，「1元升級美式、第二杯5折」2026黑卡優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理2月咖啡優惠買法，本文一次掌握。
星巴克：買一送一有星冰樂！今大杯55元起喝2天
尾牙今起連喝2天咖啡優惠！星巴克買一送一有星冰樂，根據星巴克官網，尾牙同樂好友分享日，2025年2月2日（一）至2月3日（二），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯咖啡優惠最便宜價格推薦：
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（2杯原價110元）
◾️大杯美式咖啡57.5元（2杯原價115元）
◾️大杯那堤70元（2杯原價140元）
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（2杯原價125元）
◾️新品大杯奶香烤舒芙蕾風味那堤92.5元（2杯原價185元）
◾️新品大杯維也納風香醇那堤92.5元（2杯原價185元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
路易莎：早餐加1元升級美式、第二杯咖啡5折！2026黑卡優惠一覽
路易莎表示，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，早餐「加1元升級美式」、咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」，2026年1-2月會員全新黑卡優惠開喝。
陶瓷塗層系列85折（不適用黑卡集點）、單品咖啡豆「1/4磅」任選兩包7折（不適用黑卡集點）、咖啡豆「半磅&1/4磅」單包75折（不適用黑卡集點）、6款濾掛咖啡盒裝系列任選2盒(含)以上5折（不適用黑卡集點）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；圖片僅供參考，商品以實品為準；路易莎保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將公告於官網， 恕不另行通知。
資料來源：星巴克、路易莎
