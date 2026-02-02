我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨新任6名立委將就職，其中，中配李貞秀尚未交出放棄國籍證明，引外界關注。對此，民進黨立委吳思瑤昨（1）日痛批，立委可接觸到立院內很多涉及國安的議事規則等，恐威脅到我國國家安全。吳思瑤的批評也引李貞秀辦公室回擊：「多元聲音正是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具」。包括李貞秀在內的6位民眾黨立委將依該黨的「2年條款」遞補上立委，吳思瑤則針對李貞秀國籍爭議表示，李貞秀身為第一位中配立委，在尚未放棄中國籍的這1年裡，就要服從中國「國家情報」相關法規；但她若成為台灣立委，也應奉行台灣的法規，包含《國安法》、《反滲透法》等。尤其立委可接觸到立院內很多涉及國安的議事規則等，恐威脅到我國國家安全。面對質疑，李貞秀辦公室則回應認為，立法委員是代表民意，為了回應多元族群而發聲。李貞秀委員是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》之正當法律權利及程序產生的立法委員，她的背景代表了廣大新住民在台灣社會中重要的角色，族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成國安風險。