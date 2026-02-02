2月麥當勞買一送一歡樂送優惠開吃！今（2）日APP放送5大優惠券，免費送薯餅、薯條、蘋果派、玉米湯，推薦菜單一次整理。漢堡王表示，2月開運加馬優惠券，不只薯條、洋蔥圈、飲料「買一送一」，開吃「1+1自由配」套餐49元起，經典脆雞堡或洋蔥圈烤牛堡＋飲料才69元，共88款優惠組合一覽。
麥當勞：買一送一歡樂送優惠！薯餅、薯條免費送 APP本周5大優惠券放送
麥當勞表示，現在獨家歡樂送優惠「買一送一」，開喝中杯可口可樂、zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰無糖綠茶都「買一送一」；還有「早安優惠雙人餐」209元，開吃滿福堡、豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、吉事蛋堡、豬肉蛋堡、現烤焙果（7選2）＋飲料或咖啡＋薯餅＋雞塊。
麥當勞APP全球版門市限定，本周5大優惠券，即日起至2月8日：
◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、
◾️買6塊麥克雞塊「免費送小薯」、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅（含蕈菇系列）」、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」、
◾️買超值全餐「免費送蘋果派」。
漢堡王：買一送一！「漢堡＋飲料」套餐69元起開運加馬優惠券
漢堡王2026年開運加馬優惠券倒數，即日起至2月9日，下殺5折起、爽吃88種優惠組合好划算，除了薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」；推薦「1+1自由配」有49元、69元、89元三種門檻組合，人氣「點心＋飲料」49元、「經典脆雞堡／洋蔥圈烤牛堡＋飲料」只要69元，推薦套餐「小華堡＋薯條或飲料」89元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）開賣，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；此為特殊折扣，恕不提供客製。
資料來源：麥當勞、漢堡王
