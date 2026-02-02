大陸冷氣團影響，今（2）日台灣本島最低溫落在新竹湖口，僅12.1度；天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天北部、東半部有零星短暫雨，白天高溫僅16至19度，明（3）日冷氣團減弱，氣溫逐步回升，周三至周五（2月4日至2月5日）天氣相對穩定，但周末鋒面通過、冷空氣南下，林孝全台將再度明顯轉冷，低溫可能下探12至14度。
雲量偏多會降雨 北東整天偏冷
林孝儒指出，今天受大陸冷氣團、華南雲系東移影響，台灣整體雲量偏多、天氣陰沉，北部、東部、中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱，氣溫普遍偏低，北部、東部白天高溫16至19度、低溫13至15度，整天偏冷，中南部高溫19至25度、低溫14至17度，日夜溫差大。
明天冷氣團減弱 周五前天氣回穩
林孝儒提及，明天白天冷氣團會減弱、華南雲系遠離，只剩東北角、東半部有局部短暫陣雨，但降雨影響縮小，西半部轉為多雲到晴；氣溫方面，大台北與東部因雲量仍多，高溫回升有限，北部、東半部白天高溫18至22度、早晚低溫14至16度，中南部高溫22至26度、低溫16至18度。
林孝儒說明，周三至周五吹偏東風，各地晴時多雲、天氣較穩定，只有迎風面的花東雲量時而較多，且有短暫陣雨，各地氣溫回升，北部、東部高溫20至24度，低溫16至19度，中南部高溫23至28度，低溫15至19度，清晨「輻射冷卻」作用明顯，空曠地區、近山郊區可能出現更低的局部低溫。
周末鋒面、冷氣團南下 各地低溫僅剩12度
林孝儒提醒，周末鋒面通過、新一波冷空氣再度南下，北部、東半部最快周五晚上就陸續轉陰有雨，氣溫逐步下滑轉冷，中南部雖然降雨有限，主要落在山區，但氣溫也會慢慢下滑。
周末兩天，全台各地低溫有機會下探至12至14度，若冷空氣南侵幅度更強，不排除有更低的可能，目前預報仍有調整空間，需持續追蹤觀察。林孝儒強調，「本周末將有波顯著轉冷的變化」，請持續關注最新預報並提前做好保暖、低溫防範與行程調整。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
