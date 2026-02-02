我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園一名劉姓男子於2024年底，透過臉書社團加價轉售三張五月天跨年演唱會門票，每張原價5580元的門票最終以7000元售出，遭桃園市政府依《文創法》重罰16萬7400元。劉男不服提起訴訟，主張刑事詐欺部分已獲不起訴，再裁罰有「一行為二罰」之嫌，且罰鍰過重。台北高等行政法院審理後駁回上訴，指出刑事不起訴代表未受處罰，並無重複開罰問題；且刑事詐欺與行政罰《文創法》的保護法益不同，前者保護財產，後者維護藝文秩序。法官強調，只要買家匯款，加價行為即屬既遂成立，且市府按最低10倍標準裁罰符合比例原則，判決劉男敗訴。判決指出，桃園一名劉姓男子於2024年底透過臉書社團刊登五月天跨年演唱會的轉售資訊，將原價5580元的搖滾區門票調漲至每張7000元，並成功吸引買家支付總計2.1萬元購買3張票券。然而，由於劉男在收款後遲遲未交付門票，導致買家憤而報警處理。針對此案，桃園市政府認定劉男每張票加價1420元的行為已明確違反《文化創意產業發展法》，隨即依照票面金額加重處以10倍罰鍰，裁罰總金額高達16萬7400元。儘管劉男因未出貨而涉嫌的刑事詐欺罪部分，最終獲得臺中地檢署不起訴處分確定，但劉男仍不服高額的行政罰鍰，在向文化部提起訴願遭駁回後，進一步向台北高等行政法院提起行政訴訟。劉男主張，當初購票初衷是為了與親友同樂，僅因臨時無法成行才考慮轉讓，且當時因詢問者眾多，只是告知買家有人出價7000元，並非刻意牟利。劉男更強調，事後因擔心觸法已主動退還所有款項，實際上並無任何獲利。此外，劉男認為買家報警後既然檢察官已做出不起訴處分，代表刑事部分已獲澄清，政府若再對同一行為進行高額裁罰，恐有「一行為二罰」及違反比例原則的違法疑慮。法官指出，刑事不起訴代表行為人未受刑罰，因此不存在「一行為二罰」的疑慮。此外，刑事詐欺罪側重於保護個人財產，而《文創法》行政罰則是為了維護藝文市場秩序，兩者立法目的與構成要件截然不同，即便刑事脫身，行政責任仍無法免除。法官進一步強調，只要買家依約匯款，「加價販售」的行為就已經成立，後續是否交票或退款均不影響違法事實的認定。至於罰鍰金額，由於主管機關已考量情節，僅按法定最低門檻的10倍票價裁處，且針對3張門票精算出16萬7400元，程序完全符合比例原則與裁罰基準，最終判決劉男敗訴。