第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）紅毯在台灣時間今（2）日上午7點登場，西洋流行音樂天后Lady Gaga（女神卡卡）以一身極具戲劇張力的「暗黑烏鴉裝」亮相，瞬間成為全球相機捕捉的焦點，再度證明了她時尚變色龍的地位。不過這身羽毛裝比起Lady Gaga過去的牛肉裝低調許多，也有外媒點評黑色羽毛將她的脖子全都遮住，稍微影響了身材比例，看起來略微顯矮。
Lady Gaga紅毯化身黑烏鴉 超濃羽毛氣勢逼人
Lady Gaga在美國時間晚上7點多現身葛萊美獎紅毯，只見她選擇了來自Matières Fécales的訂製禮服。這件黑色羽毛禮服展現了極致的「哥德式華麗」，高領與長裙擺的設計讓她彷彿化身為一隻神祕的黑烏鴉，雖然看起來無法凸顯她的身材比例，但氣勢依舊藏不住。
Lady Gaga更畫上前衛妝容，她特別將眉毛也漂成淺色，搭配向後梳齊的銀白金髮，營造出一種超脫現實的未來感。在充滿闇黑風格的造型中，她左手無名指上戴著來自未婚夫Michael Polansky送的巨型鑽戒依然耀眼奪目，為整套酷帥造型增添了一絲浪漫氣息。
Lady Gaga橫掃葛萊美7項提名 音樂事業再登巔峰
除了紅毯上的亮眼表現，Lady Gaga在本屆葛萊美獎更展現了強大的音樂統治力。她憑藉最新音樂作品《MAYHEM》（狂亂）共入圍了7項大獎，包括年度製作、年度歌曲、最佳流行舞曲錄製、年度專輯、最佳流行演唱專輯、最佳流行歌手、最佳傳統流行演唱專輯。
除了身為入圍者，Lady Gaga也被列為今晚最受期待的表演嘉賓之一。外媒預測她的演出將與紅毯造型同樣具有突破性。在經歷了多場成功的世界巡演與影視作品後，Lady Gaga回歸葛萊美舞台，無疑是今年頒獎典禮最重要的看點。
影片來源：葛萊美官方YouTube
