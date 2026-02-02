我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩內行買法曝光！什麼是800元包牌、5600元包牌？

將威力彩號碼選定第一區「6個號碼」固定之後，搭配第二區「01至08」

將威力彩號碼第一區「6個號碼」隨機選成8組，每一組各自搭配第二區「01至08」

將威力彩第一區「38個號碼分成7組並且不重複」，並將每組號碼都搭配第二區「01至08」

▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

威力彩「為什麼很多人愛包牌」？1張彩券中8次帶回頭獎、貳獎

這樣你這張彩券不僅對中1注參獎（對中5碼且中第二區），還有7注肆獎（對中5碼但沒中第二區）通通帶回家

▲威力彩800元包牌法兩種投注方法，差別在於第一區6碼有沒有固定。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩中獎機率真的不高！天選之人早就是老天註定

威力彩的頭獎機率只有1/2209萬，還比2000元刮刮樂中獎率還要更低呢！想要大獎帶小獎的前提是「你要中獎」

平均投注金額只有333元，最高投注金額只有500元，根本沒有半個是800元包牌中獎。