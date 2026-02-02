威力彩內行買法解析來了！台彩電腦型彩券威力彩今（2）日在連續槓龜27期之後，將開出頭獎8.7億元，幸運中獎直接過好年。然而其中好幾期其實都差點有頭獎得主，只不過都因為「第二區號碼」沒中而錯失頭獎，許多人也在詢問所謂威力彩「包牌玩法」到底是什麼，《NONWEWS》也實際整理威力彩相關資訊，包括800元包牌、5600元包牌、包牌優缺點、玩法等，帶民眾一文看懂。
威力彩內行買法曝光！什麼是800元包牌、5600元包牌？
800元包牌第一種：彩券行所謂的「幸運全餐」，將威力彩號碼選定第一區「6個號碼」固定之後，搭配第二區「01至08」產生8組號碼投注。
800元包牌第二種：將威力彩號碼第一區「6個號碼」隨機選成8組，每一組各自搭配第二區「01至08」成為8組號碼投注。
5600元包牌：彩券行所謂的「超級全餐」將威力彩第一區「38個號碼分成7組並且不重複」，並將每組號碼都搭配第二區「01至08」產生56組號碼投注。
威力彩「為什麼很多人愛包牌」？1張彩券中8次帶回頭獎、貳獎
為甚麼許多彩迷都愛包牌？因為威力彩的對獎規則中，關鍵就是在於第二區號碼有沒有中，會讓你的獎金大幅度提升，包牌兩種玩法不僅讓你出現對獎機會更多，還會出現「大獎帶小獎」的情況出現。以800元包牌第一種玩法來看，假設你投注01、02、03、04、05、06然後包牌，最終開出01、02、03、04、05、09第二區02，這樣你這張彩券不僅對中1注參獎（對中5碼且中第二區），還有7注肆獎（對中5碼但沒中第二區）通通帶回家，這就是「大獎帶小獎」的概念。
而800元包牌第二種玩法就是走「涵蓋組合數多」、「較容易中獎」路線；5600元包牌法則是將800元兩種包牌法融合，過去真的有得主就是靠這個投注法，成功帶走頭獎15.62億元，不僅中了1注頭獎，還中了7注貳獎，整張彩券中獎8次。
威力彩中獎機率真的不高！天選之人早就是老天註定
不過雖然包牌法的「理想結果」看似美好，但是殘酷的是，威力彩的頭獎機率只有1/2209萬，還比2000元刮刮樂中獎率還要更低呢！想要大獎帶小獎的前提是「你要中獎」，不過近幾年也有許多悲情幸運兒，真的就只差在沒有包牌跟頭獎擦身而過，才會讓威力彩包牌法話題度這麼高。
而且根據台彩公布過的數據，2024年頭獎得主們，平均投注金額只有333元，最高投注金額只有500元，根本沒有半個是800元包牌中獎。只能說，無心的人也許更會中獎，天選之人也早就是老天註定好，千萬不要砸大錢陷入彩券輪迴，小試手氣，財神爺真的要來擋都擋不住啦！
資料來源：台彩官網
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。
