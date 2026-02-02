我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火今（2）日在主場面對一天前才擊敗過自己的芝加哥公牛，熱火此役火力全開，在阿德巴約（Bam Adebayo）與拉松（Pelle Larsson）合砍40分的帶領下，一度領先超過50分，最終以134：91痛宰公牛，成功報了一箭之仇。雖然公牛遭遇慘敗，但陣中日籍後衛河村勇輝此戰獲得大量的上場時間，籃板與助攻數據皆寫下NBA生涯新高。熱火隊此戰記取昨日輸球的教訓，即使希羅（Tyler Herro）與羅齊爾（Terry Rozier）等主力通通缺席，開賽便發動閃電戰。首節熱火防守端徹底鎖死公牛，讓對手單節21投僅4中、三分球12投1中，僅拿下慘澹的13分。熱火小將拉松此役表現搶眼，首節個人獨拿13分竟然持平公牛全隊得分。進入下半場後，熱火攻勢更加凌厲，第三節單節再轟39分，分差一度擴大至誇張的54分，讓比賽早早進入垃圾時間。雖然球隊吞下敗仗，但公牛隊替補上陣的日籍後衛河村勇輝卻成為場上的驚喜。由於主力控衛吉迪（Josh Giddey）缺陣，加上公牛發動交易送走卡特（Jevon Carter），河村勇輝此役獲得生涯最多的26分鐘出賽時間。河村全場繳出6分、6籃板、6助攻的全面數據，其中6籃板與6助攻 均刷新了他在NBA的個人單場紀錄。他在上半場短短11分鐘內便已貢獻4分、4籃板、5助攻，靈活的傳球與積極的衝搶籃板能力，展現了他在NBA立足的韌性。連兩天上場的河村，昨日在短短11分鐘內就攻下6分、2助攻與2抄截。河村在季前訓練營時被診斷出患有「血栓」，康復後公牛才選擇再把他簽回來，因此昨日的本季首秀對他來說意義非凡。昨日賽後河村坦言「老實說，復健過程並不容易，這是一條漫長的路。」他進一步感性說道：「在賽季開始前發現有血栓，當時我真的覺得很糟，因為我原本對於能在芝加哥打球感到超級興奮。但我現在很開心能來到這裡，也非常高興能重回球場。」