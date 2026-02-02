我是廣告 請繼續往下閱讀

▲去年球季結束後宣告引退的岡島豪郎，將代表樂天金鷲來台指導。（圖／樂天桃猿提供）

為深化樂天集團旗下職業棒球隊之間的人才交流，日本職棒樂天金鷲隊與台灣職棒樂天桃猿隊於2026年春訓期間展開雙向交流計畫。此次交流不僅象徵雙方合作關係的持續深化，也為教練與選手提供跨國學習與成長的寶貴機會，其中樂天金鷲退役球星銀次、岡島豪郎來台，樂天桃猿則派出牛棚4大將朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊前往日本參與春訓。日本樂天金鷲隊銀次大使與岡島豪郎大使，將於2月4日至2月6日參加樂天桃猿隊在桃園的春訓，進行為期三天的指導交流，分享日本職棒的訓練經驗及比賽策略，協助球員提升技術與比賽應變能力。同時，樂天桃猿隊也將派出二軍總教練鄭兆行、投手教練王溢正、體能教練洪全億，投手朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、王志煊以及情蒐分析師共11人，於2月7日至2月11日前往日本，參與樂天金鷲隊的春訓交流與研習。此次春訓交流是雙方合作體系中的重要一環，透過系統化的人才交流與資源共享，雙方得以整合訓練體系與專業經驗，強化球隊發展與整體競爭力；未來也將持續推動更多交流與合作計畫，深化樂天集團旗下球隊之間的緊密連結。