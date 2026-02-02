我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé入圍葛萊美3大獎項。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

第68屆葛萊美獎今（2）日上午登場，BLACKPINK成員Rosé和火星人Bruno Mars在開場表演帶來經典神曲〈APT.〉，Rosé更在舞台上調皮親吻Bruno Mars的臉頰，將現場氣氛炒至最高點，頒獎典禮瞬間變成超嗨夜店。Rosé和Bruno Mars是典禮轉播第一組登場的表演嘉賓，Bruno Mars興奮喊：「Ladies and gentlemen, big bad Rosie！」Rosé還調皮親吻了他的臉頰，Rosé一頭金色俏麗短髮，穿著白色小背心火力全開，毫不怯場。Rosé更是K-pop首位以個人身分站上葛萊美舞台的歌手，不僅如此，Rosé本屆也入圍三大獎項，包括年度歌曲、年度製作以及最佳流行組合，她先前接受媒體訪問時也難掩興奮，直呼能參與大型盛事，不只是成就，更像是回應了過去曾一度懷疑未來的自己。