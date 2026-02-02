我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市去年發生連續侵入住宅性騷擾事件！一名李姓男子於2025年8月至10月間，連續闖入民宅與公司宿舍，分別對一名13歲少女及一名女員工實施猥褻、性騷擾並持槍傷人。全案經法院審理後，李男雖辯稱是「入內躲仇家」，但法官認定，其行徑已嚴重侵害被害人身心，依加重強制猥褻、性騷擾及傷害等罪名分別判3到4月徒刑，其中加重強制猥褻罪部分重判4年。判決指出，2025年8月20日深夜，李姓男子非法潛入少女小香（化名）的臥室，小香在睡夢中驚醒後，赫然發現陌生的李男竟側臥在身旁，且早已脫下長褲裸露下體，神情自若地對她說出一句「怎麼是你？」。不僅如此，李男當時手中還拿著電子菸，詢問小香「要不要來一口？」，遭到拒絕後，李男更趁著對方因被摀住口鼻而措手不及、無法反抗的瞬間，強行伸手觸摸小香的臀部。案發後小香在家人陪同下報案，並向警方提供詳盡的特徵描述以利追緝。她指認該名侵入者身材瘦削、未佩戴眼鏡，案發當時身穿黑色短袖T恤與黑色長褲，腳蹬灰黑色的布鞋，身高大約在173公分左右。另外，李男於同年10月1日再度犯案，其攜帶具殺傷力的空氣槍潛入新北市淡水區某公司女員工宿舍。他見大門及房門未鎖，竟持槍闖入4樓一名成年女子的房間，隨即脫下長褲並威脅女子撫摸其生殖器。儘管女子搖頭拒絕，李男仍凶狠地掐住對方脖子並強壓至牆上，強行撫摸其胸部，強制猥褻得逞。過程中，女子曾試圖用手機撥打電話求援，李男竟強行奪走手機，女子為求脫困，假借上廁所的名義試圖閃避，李男卻尾隨進入並發生激烈拉扯。過程中李男竟持空氣槍重擊女子頭部，導致受害者前額出現2公分的撕裂傷，所幸女子最後趁隙逃出房間，躲進3樓其他房客的住處尋求庇護，李男見狀才罷手離去。警方獲報後迅速抵達現場將李男逮捕，並當場查扣涉案的空氣槍與被害人的手機。警詢時李男供稱「上來看到門開著就走進去，看到床上的女生背著門，背影很像我要找的女生，所以就躺上床，我躺在她旁邊抽電子菸」，然而在法庭審理期間，李男坦承侵入住宅、傷害及強盜等行為，卻對性騷擾與加重強制猥褻的指控極力撇清。他改口辯稱，8月20日闖入少女小香住處純粹是為了躲避仇家，自稱當時有喚醒小香並道歉，甚至宣稱小香曾幫忙察看門外情況後才讓他離開。針對10月1日的案件，他也採取類似說法，聲稱帶槍進入宿舍同樣是為了躲人，強奪手機是怕對方亂聯絡，而持槍擊打女子頭部則是因對方先動手打臉，他才被迫還擊。針對這起連續侵入住宅並侵犯女性的惡行，法院在審理後給出了嚴厲的評判。儘管李男及其辯護律師在庭上試圖以「躲避仇家」或「對方先動手」等說詞開脫，但法官認為受害少女小香案發時年僅13歲，與李男毫無瓜葛，且對案發細節的描述詳盡且始終如一，完全沒有動機去誣陷一名陌生人。對於另一名受害女子的遭遇，法官也認定李男持槍脅迫、掐脖等行為已構成嚴重的強制猥褻與傷害，其辯詞顯然只是為了脫罪，不予採信。最終，法院根據李男所犯下的多項罪名分別做出判決。在侵入住宅罪部分判處有期徒刑3個月；針對其成年人故意對少年犯下性騷擾罪的部分，判處4個月有期徒刑。至於情節最為惡劣的「攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪」，法官重判4年有期徒刑；另涉及強制罪與傷害罪部分，則分別判處3個月與4個月有期徒刑。全案除了重罪刑期外，其餘皆可易科罰金，全案仍可上訴。