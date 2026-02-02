我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（2）日於屏東舉行開訓儀式，領隊劉志威向全隊喊話，提到休賽季最大目標就是學習，因而讓教練、球員前往美國、日本見習，球隊也請來許多國外知名教練、傳奇球星如李大浩、工藤公康來指導，希望球隊從思維上做出改變，「我們過往2年都拿下全年度第一，這都是靠我們很好的基礎、文化，在過去10年建立起來的成績。」劉志威肯定球隊過往表現，但也提到，這樣要拿總冠軍並不夠，「還是要持續進步，接下來這個階段，大家一起改變，只靠努力的技術訓練，沒有好的策略應用是不行的。」劉志威認為，中信兄弟球員都很努力把身體練好，但是正確身體組成資訊也是很重要的，「所以今年休賽季，送了很多教練、選手去美國、日本學習，到現在王俊杰教練跟高宇杰，人都還在日本歐力士的春訓。」至於球隊內部，中信兄弟休賽季也重磅邀請日、韓2大傳奇球星工藤公康、李大浩，來台分別指導投手、打擊部門，「這些都希望大家能夠有更多想法，吸收新的東西，成為我們自己的東西，教練部分則是強化策略應用，想法、思維上做出改變，持續做出進步。」劉志威提到，學習這件事，就是中信兄弟休賽季最重要功課，「很多球迷、媒體朋友說我們休賽季比較安靜，但因為我們要學習，所以需要比較安靜的環境，還請大家見諒。」劉志威最後以門票這件事來做結，「大家在人生過程中，會遇到很多挑戰，進到好的大學、進到好的公司取得門票，職業球隊來講，職業球員也是在努力之下取得門票，過去10年，球隊也一直取得總冠軍賽門票。」「但要保持競爭力，讓團隊更好，那持續保持學習力，才是決勝負最重要的關鍵。所以我們不怕過程中面臨失敗，只怕我們自滿、停滯不前，全體所有人，都是用這樣的思維來面對新球季，跟著團隊、球迷朋友奪回總冠軍。」