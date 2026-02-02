我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院上會期的最後一天院會，藍白聯手通過不當黨產條例、衛星廣播電視法修正案，及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，引起爭議。對此，總統賴清德今（2）日批評立院未審查福國利民的預算，也無視中國的威脅，卻因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過國民黨再度擁有黨產，希望全國民眾能評評理。賴清德上午赴台北北門郵局，慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁，並於會前受訪。媒體詢問，總預算、國防特別條例持續被封殺，如何看待新會期，是否可能尋求政黨合作、向在野遞橄欖枝嗎？對此，賴清德回應，在立法院當家的國民黨、民眾黨，竟然在預算會期，沒有審查對福國利民的中央政府總預算，同時也無視於中國的威脅，對國防特別條例，也同樣在阻撓。賴清德感嘆說，藍白用盡全力、因人設事，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，希望全國的民眾能夠評評理」。至於對於三項爭議法案，行政院是否會「不副署」？賴清德回應，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前他們正在積極的跟專家、學者討論中。