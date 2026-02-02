2026年想脫單靠這波！跨年吃綠葡萄還不夠，台北捷運公司表示，今年和台北霞海城隍廟強強聯手，推出「捷米×月老祈福御守套票」，每組售價120元，包含御守、捷運二次票、籤詩刮刮樂，紀念套票還特別經過霞海城隍廟「過香爐」祈福，保佑出入平安兼得好姻緣，《NOWNEWS今日新聞》整理捷運月老套票價格、內容物、販售時間地點一次看。
「北捷月老御守套票」120元、內含3大好運組合
台北捷運與霞海城隍廟聯手推出「捷米×月老祈福御守套票」，每組套票售價120元，包含祈福御守1個、捷運二次票1枚（當日內不限距離搭北捷2趟，出站不回收）、捷緣籤詩刮刮樂1張。
御守設計結合霞海城隍廟、捷運列車意象，以及月老「捷米」獻上祝福，御守中央是紅色圓形的捷運二次票，象徵緣分圓滿、好事成雙。另外籤詩刮刮樂可刮出2026年運勢，特別提供「中、英、日、韓」4國語言，讓國內外旅客都能體驗台灣在地文化。
台北捷運：「月老御守套票」過香爐加持
台北捷運公司表示，為了深化祝福意涵，特地將完成製作的紀念套票帶至霞海城隍廟，在裊裊香火中完成「過香爐」祈福儀式，祈願民眾尋求良緣、感情順遂及出入平安。
北捷「月老御守套票」販售時間、地點一次看
2月1日至2月15日周末期間，下午1時至晚間7時，捷運北門站限定販售「捷米×月老祈福御守套票」；今（2）日起在台北捷運商品館中山店、南京復興店、忠孝復興店同步正式開賣。在各販售點前100名購買套票，加送「2026捷米馬年紅包袋2入」，送完為止。
資料來源：台北捷運公司
