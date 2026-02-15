我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選競爭激烈，雖然超過20名以上的黨籍議員力挺總統賴清德嫡系立委林俊憲，但最後仍由立委陳亭妃脫穎而出。對此，陳亭妃接受《NOWNEWS》專訪時透露，初選勝出後，她已向賴清德請益，賴也勉勵她說「「加油！台南這一局一定要贏」；對於台南綠能弊案頻傳，她也強調，一定要公平、公開，依循SOP、沒有模糊空間，但最重要是要符合地方需求。台南市長初選民調結果，陳亭妃以60.8557％的差距，擊敗對手林俊憲的58.163％，將力拚台南市400年來首位女市長，她日前受訪時表示，會找向總統賴清德請益。陳亭妃受訪時透露，初選結束後，總統給予她勉勵，而她日前也向賴清德會面、請益，由於兩人熟悉台南，賴總統也和她說，「加油，台南，這一局一定要贏」。陳亭妃感性說，台南是賴清德的本命區，絕對不能讓其傷腦筋，要讓賴有餘力去幫忙其他地區，「這次有兩個地區爭取連任、三個是繼續拚執政的，希望除了這五個地方外，也要再跌加上去、越疊越多，我們勢必要團結，不要讓總統擔憂」。面對初選時的流言蜚語，陳亭妃展現了「全民市長」的氣度。她以上次立委選戰拿下71%的超高得票率證明，她早已跨越藍、白、綠的藩籬，也代表這8年蹲點服務、不分黨派，「我的意識形態很綠，怎麼會在要選舉時，把我抹紅、抹藍，這很奇怪！一個人的意識形態，有可能這樣子瞬間轉移嗎？不可能」；她強調，現在情勢已經不同，有藍白合，因此她要當全民市長，突破政黨色彩，朝著當年賴清德市長72.9%得票數努力。台灣能源轉型勢在必行，台南卻頻頻爆出光電弊案，使綠電發展蒙灰、污名，陳亭妃對此沒有迴避，反而展現出強悍的監督立場。她直言，她在經濟委員會是最早要求為「饋線蟑螂」制定規則的人，規定要強制歸還閒置饋線，為此她提了相關提案，也得罪很多人，「做對的事，我從不後悔」。「綠電的部分，大家可以看我的質詢，我沒有在客氣，就是要監督！」談起家鄉的變遷，陳亭妃語氣中帶著一絲心疼，「每次從海線回去，看到本來是綠蔭蔽天的家鄉路，現在變成一片片光電板，若沒有好好管理，最後就是一團爛帳」；她強調，能源轉型是國家政策，但不能犧牲地方的需求。陳亭妃提到，她不會否定業者，因為都要由地方跟中央審核，她補充，原本是中央核定即可，但她認為不行，要求開公聽會、要求第一關要由地方政府把關；她也無奈表示，「本以為這是好的方向，怎知道有人要從中用些有的沒的，這就不是我們能夠預防的！」「公開、透明！」陳亭妃承諾，所有申請案必須依循嚴格的SOP，沒有任何模糊空間，大家開大門走大路，只要符合SOP申請程序，就不會去阻撓，但重點是要符合地方的需求、人民的聲音，這也是她要求一定要開公聽會的原因。